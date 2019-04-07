Фотограф-ученый снял на камеру движение звука



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boredpanda.com

Большинство из нас привыкли воспринимать звук как исключительно слуховой опыт. Но ученый и любитель фотографии Линден Гледхилл - не большинство из нас

Биохимик и фотограф Линден Гледхилл (Linden Gledhill) превратил акустические волны в произведения изобразительного искусства.

Вода, неоновые лампы и специальное программное обеспечение помогли «сфотографировать» движения звука в жидкости.

Гледхилл разместил бак с водой над акустической колонкой с усилителем, которые были подключены к компьютеру. Программа генерировала синусоидальные звуковые сигналы. Затем фотограф встал над баком и начал снимать калейдоскопические изображения с помощью светодиодной лампы.

Светодиоды стробируют и замедляют движение — поэтому очертания волн получились настолько четкими, пояснил Гледхилл.

Яркие неоновые цвета и закрученные линии позволяют достичь максимально детализированной визуализации звука.

«Если вспомнить о геометрической симметрии в природе, неудивительно, что снимки вибраций напоминают раковины морских моллюсков и черепах», — отметил фотограф.

Как и другие волны, звук характеризуется частотой, амплитудой, длиной волны и скоростью.

Звуковые колебания создаются благодаря вибрации объектов и «ловятся» при контакте с детектором. О волновой природе звука первым догадался Леонардо да Винчи около 1500 года.

Джерело: boredpanda.com