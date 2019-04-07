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    Фото

    Фотограф-ученый снял на камеру движение звука

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    Фотограф-ученый снял на камеру движение звука
    boredpanda.com

    Большинство из нас привыкли воспринимать звук как исключительно слуховой опыт. Но ученый и любитель фотографии Линден Гледхилл - не большинство из нас

    Биохимик и фотограф Линден Гледхилл (Linden Gledhill) превратил акустические волны в произведения изобразительного искусства. 

    Вода, неоновые лампы и специальное программное обеспечение помогли «сфотографировать» движения звука в жидкости. 

    Гледхилл разместил бак с водой над акустической колонкой с усилителем, которые были подключены к компьютеру. Программа генерировала синусоидальные звуковые сигналы. Затем фотограф встал над баком и начал снимать калейдоскопические изображения с помощью светодиодной лампы.

    Светодиоды стробируют и замедляют движение — поэтому очертания волн получились настолько четкими, пояснил Гледхилл. 

    Яркие неоновые цвета и закрученные линии позволяют достичь максимально детализированной визуализации звука. 

    «Если вспомнить о геометрической симметрии в природе, неудивительно, что снимки вибраций напоминают раковины морских моллюсков и черепах», — отметил фотограф.

    Как и другие волны, звук характеризуется частотой, амплитудой, длиной волны и скоростью. 

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    boredpanda.com
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    Звуковые колебания создаются благодаря вибрации объектов и «ловятся» при контакте с детектором. О волновой природе звука первым догадался Леонардо да Винчи около 1500 года.

    Джерело: boredpanda.com

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