Как приручить хищные принты: впечатляющие фото вдохновленные единению с природой



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vogue.ua

Летом хочется максимально сильно слиться с природой, стать ее частью и просто безмолвно наблюдать за происходящей вокруг суетой

Сделать это еще и красиво можно с помощью одежды с хищными принтами, которая естественно вписывается в окружающий зеленый ландшафт.

Фотограф Фернандо Гомес и стилист Рома Лански взяли легкие туники, дерзкие купальники и романтичные топы в леопардовом и змеином окрасе, и показали, как в них наслаждаться этим бесконечным летом.

Выбирая платье с леопардовым принтом, обратите особое внимание на летящие модели. Легкость материала и «волнительный» крой снизят градус агрессивности хищного принта и придадут образу женственности. Остальные детали ансамбля стоит подобрать в нейтральном монохроме.

Леопардовый принт в 2019 году очень популярен в костюмах или комплектах. Носите юбку с жакетом или брюки с длинным пальто. Пусть это и не 100% total look, но близко к этому.

Одна из самых модных вещей сезона - брюки с леопардовым принтом. Нейтрального цвета блуза или водолазка, классическое пальто или косуха помогут создать стильный и эффектный образ. Дополнить лук можно сумочкой или обувью такой же расцветки.

Джерело: vogue.ua