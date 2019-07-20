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    Как приручить хищные принты: впечатляющие фото вдохновленные единению с природой

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    Как приручить хищные принты: впечатляющие фото вдохновленные единению с природой
    vogue.ua

    Летом хочется максимально сильно слиться с природой, стать ее частью и просто безмолвно наблюдать за происходящей вокруг суетой

    Сделать это еще и красиво можно с помощью одежды с хищными принтами, которая естественно вписывается в окружающий зеленый ландшафт. 

    Фотограф Фернандо Гомес и стилист Рома Лански взяли легкие туники, дерзкие купальники и романтичные топы в леопардовом и змеином окрасе, и показали, как в них наслаждаться этим бесконечным летом.

    Выбирая платье с леопардовым принтом, обратите особое внимание на летящие модели. Легкость материала и «волнительный» крой снизят градус агрессивности хищного принта и придадут образу женственности. Остальные детали ансамбля стоит подобрать в нейтральном монохроме.

    Леопардовый принт в 2019 году очень популярен в костюмах или комплектах. Носите юбку с жакетом или брюки с длинным пальто. Пусть это и не 100% total look, но близко к этому.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Одна из самых модных вещей сезона - брюки с леопардовым принтом. Нейтрального цвета блуза или водолазка, классическое пальто или косуха помогут создать стильный и эффектный образ. Дополнить лук можно сумочкой или обувью такой же расцветки.

    Джерело: vogue.ua

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