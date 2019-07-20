Осенне-зимняя рекламная кампания Gucci: стильные фото



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vogue.ua

Креативный директор итальянского модного Дома Gucci Алессандро Микеле представил новую рекламную кампанию осень-зима 2019/2020

В новом кампейне, который получил название #GucciPrêtÀPorter, Микеле обратился к истокам и межкультурным исследованиям, выступив не только как дизайнер, но и как историк.

Исследования всевозможных культурных и географических особенностей разных веков и исторических периодов, привели дизайнера к началу «прет-а-порте» и культовым образам, охвативших десятилетия, включая современность.

Рекламная кампания #GucciPrêtÀPorter является продолжением истории, которую дизайнер продемонстрировал на подиуме в конце февраля.

В заметках к этой съемке модный Дом пишет: «мода коллекций прет-а-порте снова занимает главные позиции, как это могло произойти 30 лет назад, когда сенсационные заголовки на обложках журналов были посвящены обязательному подолу, сезонным цветам и тканям».

Дизайнер доверил съемку британскому фотографу Глену Лучфорду, в то время как художественным руководителем стал Кристофер Симмондс

Джерело: vogue.ua