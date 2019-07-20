Осенне-зимняя рекламная кампания Gucci: стильные фото
Креативный директор итальянского модного Дома Gucci Алессандро Микеле представил новую рекламную кампанию осень-зима 2019/2020
В новом кампейне, который получил название #GucciPrêtÀPorter, Микеле обратился к истокам и межкультурным исследованиям, выступив не только как дизайнер, но и как историк.
Исследования всевозможных культурных и географических особенностей разных веков и исторических периодов, привели дизайнера к началу «прет-а-порте» и культовым образам, охвативших десятилетия, включая современность.
Рекламная кампания #GucciPrêtÀPorter является продолжением истории, которую дизайнер продемонстрировал на подиуме в конце февраля.
В заметках к этой съемке модный Дом пишет: «мода коллекций прет-а-порте снова занимает главные позиции, как это могло произойти 30 лет назад, когда сенсационные заголовки на обложках журналов были посвящены обязательному подолу, сезонным цветам и тканям».
Дизайнер доверил съемку британскому фотографу Глену Лучфорду, в то время как художественным руководителем стал Кристофер Симмондс
Джерело: vogue.ua