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    Фото

    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио

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    Фото: instagram.com/redunchained/ - Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Фото: instagram.com/redunchained/

    Ночью столица Японии оживает, - признается фотограф

    Итальянский фотограф Дэвид Сассо всегда любил Японию. У него была мечта посетить страну и фотографировать ее столицу Токио ночью. Наконец, в конце 2018 года его мечта осуществилась.

    Сассо провел две недели в декабре в Токио. «Это был одно из лучших событий в моей жизни». Я взял с собой только мою верную камеру, с помощь которой сделал много снимков основных районов Токи», – вспоминает он

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    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио
    Фото: instagram.com/redunchained/

    «Ночью город оживает и это идеальное время, чтобы сделать несколько снимков, особенно мне нравится, когда идет дождь, потому что все огни отражаются как никогда», – взволнованно делится фотограф.  Сассо черпал вдохновение в таких фильмах, как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах».

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    фотограф фотография Япония
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