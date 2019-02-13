Город, который не спит: пленяющие фото ночного Токио



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Фото: instagram.com/redunchained/

Ночью столица Японии оживает, - признается фотограф

Итальянский фотограф Дэвид Сассо всегда любил Японию. У него была мечта посетить страну и фотографировать ее столицу Токио ночью. Наконец, в конце 2018 года его мечта осуществилась.

Сассо провел две недели в декабре в Токио. «Это был одно из лучших событий в моей жизни». Я взял с собой только мою верную камеру, с помощь которой сделал много снимков основных районов Токи», – вспоминает он

«Ночью город оживает и это идеальное время, чтобы сделать несколько снимков, особенно мне нравится, когда идет дождь, потому что все огни отражаются как никогда», – взволнованно делится фотограф. Сассо черпал вдохновение в таких фильмах, как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах».



