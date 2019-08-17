Хищная нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами



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reckontalk.com

Любовь родителей к детям считается самой чистой, сильной и безусловной формой человеческой любви. Как ни странно, это же чувство можно наблюдать у многих животных

По уровню ответственности в воспитании потомства медведи занимают одно из первых мест. Опережают их только приматы. Однако касается это только самок - отец-медведь участия в воспитании потомства не берет.

Медведицы считаются очень заботливыми мамочками. Какой бы ни была голодной, добычу хищница отдаст своим детенышам. В течение первого года жизни медвежат выхаживает их.

Следующие несколько лет учит детей всему, что понадобится для выживания. Как охотиться, плавать, лазать по деревьям, переходить реки, взбираться на скалы - все это медвежата перенимают от матери.

Медведица покорно терпит, когда дети вылезают на нее, дергают или кусаются.

Приплод самки медведя дают ежегодно. Подросшие детеныши часто остаются с матерью и помогают ухаживать за младшими.

Хорошими матерями также можно назвать кошек. Со своими малышами в них есть особая связь. В течение первых недель жизни выводка без надобности от него надолго не отлучаются.

Джерело: reckontalk.com