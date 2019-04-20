Художница нашла интересный способ, как сделать кухню веселее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

https://www.katiekimmel.com

Американская художница из Калифорнии Кэти Киммел оживляет кухни с помощью забавной антропоморфной еды и посуды

Производит девушка веселую утварь из керамики, и выглядит это довольно реалистично.

Своим работам художница дает только название композиции, однако считает, что ее существа приобретают личности в процессе изготовления. Поэтому на их будущих владельцев возлагается задача выбрать имена маленьким жителям кухни.

Киммел рассказывает, что неожиданно для нее самой иногда скульптуры оказываются похожими на близких ей людей. Поэтому сначала из-за возрастающей эмоциональной связи она не продавала свои работы, а собирала дома.

Но потом переборола себя и просто начала радоваться, что ее маленькие существа и их владелец или владелица нашли друг друга.

Интересно, что на вопрос, если бы «Лайм» или «Желтая ваза-щенок» ожили, какие бы первые слова они бы произнесли, художница ответила: «Наверное, «спасибо» или «убей меня».





Джерело: 24tv.ua