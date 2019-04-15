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    Алла Пугачева отмечает 70-летие: как менялась Примадонна

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    Алла Пугачева отмечает 70-летие: как менялась Примадонна
    obozrevatel.com

    Легендарная певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает 70-летие. Она выпустила более полутысячи песен, покорила своим тембром сердца миллионов и стала Примадонной российской эстрады

    Сложно переоценить роль Аллы Борисовны Пугачевой в музыкального творчества бывшего СССР. Певица, актриса, самая влиятельная женщина на эстраде, давшая путевку в жизни многим артистам, — та, на кого равняется уже не одно поколение. 

    Алла Пугачева всегда могла позволить себе то, что никто другой и осмелиться не мог, но ведь она — Примадонна.

    В 1975 году в качестве сольной исполнительницы она завоевала Гран-при XI международного песенного конкурса «Золотой Орфей» (Солнечный Берег, Болгария). 

    Успех ей принесла песня «Арлекино» (автор музыки - болгарский композитор Эмил Димитров, аранжировка Павла Слободкина, русский текст Бориса Баркаса). 

    Конкурс был показан по советскому телевидению, после чего Пугачева получила широкую известность.

    В общей сложности репертуар певицы насчитывает около 500 песен. Среди наиболее известных: «Айсберг», «А знаешь, все еще будет», «Ах, как хочется жить», «Волшебник-недоучка», «В Петербурге гроза», «Любовь одна виновата», «Мадам Брошкина», «Не отрекаются любя», «Непогода», «Осенний поцелуй», «Паромщик», «Позови меня с собой», «Три счастливых дня» и другие. 

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    Пугачева выпустила 17 студийных музыкальных альбомов. Последний к настоящему времени - «Приглашение на закат» - вышел в 2008 году.

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