Завораживающая Австралия в объективе Митчелла Петтигрю: роскошные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/shipwreckphotography

Фотохудожник и ретушер делает из обычной природы произведение искусства

Талантливый фотограф-самоучка и отчаянный авантюрист не боится намочить камеру, забраться на высокий холм или просидеть весь день в ожидании того самого заката солнца.

Митчелл Петтигрю делает уникальные и роскошные снимки Австралии, которые даже заядлых путешественников и самих жителей материка заставляют по-другому взглянуть на окружающую их природу.

Все богатство нашей планеты запечатлено в фотографиях Митчелла. Дополнительная обработка и ретушь делает их еще ярче и показывает те детали, которые на первый взгляд были незаметны человеческому взгляду.

Все свои многочисленные работы Митчелл Петтигрю выкладывает в личном профиле социальной сети Instagram.

За счет ярких фото сам аккаунт выглядит очень тепло и уютно. Посмотрев на них сразу хочется в отпуск, ведь в большинстве кадров задействованы виды на океан.

В целом художник специализируется на природных и городских пейзажах Австралии.

За творчеством Митчелла в Инстаграм следит 115 тыс. подписчиков, многие из них его коллеги-фотографы, которые вдохновляются работами художника.

Отметим, что посты особо не подписаны. Они созданы по канонам Instagram, когда главное внимание зрителя приковано к фото. Ведь изначально социальная сеть и создавалась как приложение по обработке снимков.

Джерело: joinfo.ua