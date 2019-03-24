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    Фото

    Завораживающая Австралия в объективе Митчелла Петтигрю: роскошные фото

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    Завораживающая Австралия в объективе Митчелла Петтигрю: роскошные фото
    instagram.com/shipwreckphotography

    Фотохудожник и ретушер делает из обычной природы произведение искусства

    Талантливый фотограф-самоучка и отчаянный авантюрист не боится намочить камеру, забраться на высокий холм или просидеть весь день в ожидании того самого заката солнца.

    Митчелл Петтигрю делает уникальные и роскошные снимки Австралии, которые даже заядлых путешественников и самих жителей материка заставляют по-другому взглянуть на окружающую их природу.

    Все богатство нашей планеты запечатлено в фотографиях Митчелла. Дополнительная обработка и ретушь делает их еще ярче и показывает те детали, которые на первый взгляд были незаметны человеческому взгляду.

    Все свои многочисленные работы Митчелл Петтигрю выкладывает в личном профиле социальной сети Instagram.

    За счет ярких фото сам аккаунт выглядит очень тепло и уютно. Посмотрев на них сразу хочется в отпуск, ведь в большинстве кадров задействованы виды на океан.

    В целом художник специализируется на природных и городских пейзажах Австралии.

    За творчеством Митчелла в Инстаграм следит 115 тыс. подписчиков, многие из них его коллеги-фотографы, которые вдохновляются работами художника.

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    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography
    instagram.com/shipwreckphotography

    Отметим, что посты особо не подписаны. Они созданы по канонам Instagram, когда главное внимание зрителя приковано к фото. Ведь изначально социальная сеть и создавалась как приложение по обработке снимков.

    Джерело: joinfo.ua

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