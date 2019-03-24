Красавицы-близняшки покорили Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

telegraf.com.ua

Вам тоже надоели «идеальные» аккаунты в Instagram, которые как будто сделаны под копирку? Предлагаем вам нечто совершенно новое - профили невероятно красивых близняшек!

На каждой из этих страничках вы сможете наблюдать за жизнью сразу двух ярких личностей. Согласитесь, вести страничку вдвоем - замечательная идея! К тому же, у них это отлично получается.

Эти две красотки сумели пленить сердца больше 1,5 млн поклонников! Неудивительно, ведь каждый день девушки выкладывают в своем совместном профиле новые фотографии и видео. Наблюдать за Gülcan и Sahinur сплошное удовольствие!

Ава Мари и Леа Роуз унаследовали от родителей самые лучшие гены, поэтому уже с раннего возраста девочки строят карьеру в модельном бизнесе. На их профиль в Instagram подписаны более миллиона человек. Ведением и развитием аккаунта занимается мама девочек. Судя по всему, она же является их агентом.

Есть в нашем рейтинге лучших Instagram-близнецов и прекрасные Лиза и Катя. Девушки планируют связать свою жизнь с кинематографом. В планах близняшек поступить в Школу драмы Германа Сидакова. Что ж, пожелаем им удачи и посмотрим на лучшие фото из их аккаунта.

Аня и Крис - еще одникрасавицы, на фотографии которых можно смотреть вечно. Обе девушки работают ди-джеями на, хотя со своими внешними данными легко могли бы стать моделями.

Сестры Мади и Таллара в прямом смысле слова умеют поддерживать друг друга. Австралийки увлекаются йогой и регулярно выкладывают в Instagram фото и видео тренировок. Сейчас на профиль спортивных красоток подписаны почти 18 тыс. человек.





Сестры Сид и Эш обожают путешествия, поэтому в их профиле есть на что посмотреть помимо фотографий самих девушек. Сейчас за обновлениями близняшек следят почти 10 тыс. человек.

Джерело: telegraf.com.ua