Путешествия и природа глазами фотографа из Франции: впечатляющие фото



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Талантливый фотограф Чарльз Лопес с детства путешествует по миру и показывает его самые красивые пейзажи

Шарль Лопес — талантливый фотограф и искатель приключений, в настоящее время проживающий в Ле-Сабль-Д’Олон, Франция.

Он фокусируется на пейзажах, путешествиях и lifestyle-фотографии. Шарль снимает также много приключений на свежем воздухе, животных и фотографий дикой природы.

Парень с юного возраста любил путешествовать. В 2012 году он переехал в Нью-Йорк и начал открывать для себя особую красоту природы США.

С тех пор съемка стала его образом жизни. Неудивительно, что по его профилю с путешествиями в соцсети Instagram следят более 21 тыс.

«Каждый год я беру свой рюкзак и езжу по миру, чтобы исследовать новые земли, искать чувство одиночества и свободы с намерением позволить природе занять свое место», - делится Чарльз.

Джерело: maximum.fm