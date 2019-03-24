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    Фото

    Путешествия и природа глазами фотографа из Франции: впечатляющие фото

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    Путешествия и природа глазами фотографа из Франции: впечатляющие фото
    instagram.com/vagabondiary

    Талантливый фотограф Чарльз Лопес с детства путешествует по миру и показывает его самые красивые пейзажи

    Шарль Лопес — талантливый фотограф и искатель приключений, в настоящее время проживающий в Ле-Сабль-Д’Олон, Франция. 

    Он фокусируется на пейзажах, путешествиях и lifestyle-фотографии. Шарль снимает также много приключений на свежем воздухе, животных и фотографий дикой природы.

    Парень с юного возраста любил путешествовать. В 2012 году он переехал в Нью-Йорк и начал открывать для себя особую красоту природы США. 

    С тех пор съемка стала его образом жизни. Неудивительно, что по его профилю с путешествиями в соцсети Instagram следят более 21 тыс.

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    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary
    instagram.com/vagabondiary

    «Каждый год я беру свой рюкзак и езжу по миру, чтобы исследовать новые земли, искать чувство одиночества и свободы с намерением позволить природе занять свое место», - делится Чарльз.

    Джерело: maximum.fm

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