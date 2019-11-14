Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске



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Организаторы не потратили ни копейки на проживание Аллы Пугачевой – она жила в одной из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко

Примадонна неплохо заработала на выступлении в столице Беларуси

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева получила за свой концерт в Минске гонорар в размере 250 тысяч евро. Об этом сообщил генеральный директор компании РУ-концерт Евгений Морозов.

Напомним, что самый дешевый билет на ее концерт в Минске стоил 28 евро. Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил больше 400 тысяч евро.

Со слов Морозова, организаторы смогли заработать порядка 170 тысяч евро. Правда, примерно 14 тысяч евро у них ушло на аренду зала.

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