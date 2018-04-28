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    Ирландские сюжеты на открытках одного из самых популярных фотографов 1970-х годов

    Английский фотограф Джон Хайнд прославился яркими фотографиями в идеалистическом и ностальгическом стиле с тщательно спланированной композицией
    Его работы повлияли на открыточное искусство, а сам Хайнд оказался самым успешным производителем открыток в мире. Джон Хайнд (John Hinde) родился в 1916 году в Сомерсете. Цветной фотографией заинтересовался в 1940-е годы и в 1956 году основал в Дублине студию «John Hinde Limited» по производству и распространению цветных
    • Вчора, 14:22
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    Английский фотограф Джон Хайнд прославился яркими фотографиями в идеалистическом и ностальгическом стиле с тщательно спланированной композицией

    Его работы повлияли на открыточное искусство, а сам Хайнд оказался самым успешным производителем открыток в мире.

    Джон Хайнд (John Hinde) родился в 1916 году в Сомерсете. Цветной фотографией заинтересовался в 1940-е годы и в 1956 году основал в Дублине студию «John Hinde Limited» по производству и распространению цветных фотографий Ирландии. Он хотел, чтобы его работы отличались от всех остальных, и в поисках решения, начал делать их яркими, став одним из пионеров цветной фотографии.

    В конце 1960-х и в 1970-х годах его снимки имели большую популярность. Хайнд нанял нескольких фотографов и обучил их работе в заданном стиле. Это были Дэвид Нобл, Джоан Уиллис, Эльмар Людвиг и Эдмунд Нэгеле. Студия продолжала с успехом производить знаменитую коллекцию цветных фотографий, которые использовались в качестве открыток.

    Студия Джона Хайнда продала миллионы фотокарточек по всему миру. Признав художественную ценность его фотографий, Ирландский музей современного искусства представил ретроспективу работ Джона Хайнда в 1993 году. Работы его студии также публиковались во многих книжных изданиях. 

    Самые яркие работы фотографа мы публикуем в нашей галерее.

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    Мыс Блади-Форленд, Донегол. Автор фото: Дэвид Нобл
    Гавань Колимор, Долки, пригород Дублина. Автор фото: Эльмар Людвиг.
    Сбор дерна с болота, Коннемара, графство Голуэй. Автор фото: Джон Хайнд.
    Полуостров Дингл, графство Керри, Ирландия.
    Дублин ночью. Автор фото: Эдмунд Нэгеле.
    Проход Гленгеша, недалеко от деревни Ардара в графстве Донегол. Автор фото: Дэвид Нобл.
    Ирландский коттедж с соломенной крышей, Бунратти, Клэр. Автор фото: Эльмар Людвиг.
    Лехинч, графство Клэр. Автор фото: Дэвид Нобл.
    Встреча на воде и старинный мост Олд Вейр Бридж в Национальном парке Килларни, графство Керри. Автор фото: Джон Хайнд.
    О'Коннелл-Стрит, Лимерик.
    Соломенный коттедж, Коннемара, графство Голуэй. Автор фото: Джон Хайнд.
    Серебряный берег, (Силвер Странд), Уиклоу. Автор фото: Джон Хайнд.

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    Джерело: cameralabs.org

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