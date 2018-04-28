Ирландские сюжеты на открытках одного из самых популярных фотографов 1970-х годов

Английский фотограф Джон Хайнд прославился яркими фотографиями в идеалистическом и ностальгическом стиле с тщательно спланированной композицией

Джон Хайнд (John Hinde) родился в 1916 году в Сомерсете. Цветной фотографией заинтересовался в 1940-е годы и в 1956 году основал в Дублине студию «John Hinde Limited» по производству и распространению цветных фотографий Ирландии. Он хотел, чтобы его работы отличались от всех остальных, и в поисках решения, начал делать их яркими, став одним из пионеров цветной фотографии.

Его работы повлияли на открыточное искусство, а сам Хайнд оказался самым успешным производителем открыток в мире.

В конце 1960-х и в 1970-х годах его снимки имели большую популярность. Хайнд нанял нескольких фотографов и обучил их работе в заданном стиле. Это были Дэвид Нобл, Джоан Уиллис, Эльмар Людвиг и Эдмунд Нэгеле. Студия продолжала с успехом производить знаменитую коллекцию цветных фотографий, которые использовались в качестве открыток.

Студия Джона Хайнда продала миллионы фотокарточек по всему миру. Признав художественную ценность его фотографий, Ирландский музей современного искусства представил ретроспективу работ Джона Хайнда в 1993 году. Работы его студии также публиковались во многих книжных изданиях.

Самые яркие работы фотографа мы публикуем в нашей галерее.

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