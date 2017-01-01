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    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля

    Фотограф Дэвид Лашапель начинал свою карьеру в журнале Interview, который издавался Энди Уорхолом.
    Вскоре он прославился благодаря своему таланту, раскрывшемуся во время работы со звёздами шоу-бизнеса уровня Пэрис Хилтон, Мохаммеда Али, Бритни Спирс, Мадонны и Тупака Шакура. [READ_MORE] Дэвид Лашапель добился оглушительного успеха в сфере коммерческой фотографии, режиссуре музыкальных видеоклипов, рекламных роликов и кинофильмов. В
    • Вчора, 09:02
    • Розсилка

    Фотограф Дэвид Лашапель начинал свою карьеру в журнале Interview, который издавался Энди Уорхолом.

    Вскоре он прославился благодаря своему таланту, раскрывшемуся во время работы со звёздами шоу-бизнеса уровня Пэрис Хилтон, Мохаммеда Али, Бритни Спирс, Мадонны и Тупака Шакура.

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    Дэвид Лашапель добился оглушительного успеха в сфере коммерческой фотографии, режиссуре музыкальных видеоклипов, рекламных роликов и кинофильмов. В настоящее время прославленный фотограф наслаждается жизнью на ферме, затерянной в гавайских джунглях, которая стала ему милым домом.

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    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
    Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля

    Джерело: ФотоТелеграф

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