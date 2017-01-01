Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля
- Вчора, 09:02
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Фотограф Дэвид Лашапель начинал свою карьеру в журнале Interview, который издавался Энди Уорхолом.
Вскоре он прославился благодаря своему таланту, раскрывшемуся во время работы со звёздами шоу-бизнеса уровня Пэрис Хилтон, Мохаммеда Али, Бритни Спирс, Мадонны и Тупака Шакура.
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Дэвид Лашапель добился оглушительного успеха в сфере коммерческой фотографии, режиссуре музыкальных видеоклипов, рекламных роликов и кинофильмов. В настоящее время прославленный фотограф наслаждается жизнью на ферме, затерянной в гавайских джунглях, которая стала ему милым домом.
Джерело: ФотоТелеграф