Ироничный сюрреалистический гламур фотографа Дэвида Лашапеля

Фотограф Дэвид Лашапель начинал свою карьеру в журнале Interview, который издавался Энди Уорхолом.

Вскоре он прославился благодаря своему таланту, раскрывшемуся во время работы со звёздами шоу-бизнеса уровня Пэрис Хилтон, Мохаммеда Али, Бритни Спирс, Мадонны и Тупака Шакура. [READ_MORE] Дэвид Лашапель добился оглушительного успеха в сфере коммерческой фотографии, режиссуре музыкальных видеоклипов, рекламных роликов и кинофильмов. В