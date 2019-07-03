Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»



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Ольга Кучер

Ольга Кучер отправилась в Австрию

Известная ведущая новостей Ольга Кучер вместе с супругом она отправилась на автогонку «Формула 1» в Австрию. В социальной сети ведущая поделилась яркими впечатлениями и фотографиями.

«Я любое море готова променять на «Формулу 1». Для меня поездка на гран-при – это и отпуск, и релакс, и заряд энергии. Я за одни выходные отдыхаю лучше, чем за неделю на пляже. В этом году мы выбрали Австрию. И не прогадали. Гонка была роскошной», – поделилась ведущая программы «Вікна-новини» Ольга Кучер.

Также ведущая добавила, что родилась зимой и не очень любит проводить лето в большом городе.

«Асфальт, куча машин, высотки, так мало деревьев. Сегодня в Вене на термометре показывало +39. И гулять в центре совсем не хотелось. Поэтому мы сбежали из центра города и скрылись в парке дворца Шенбрунн. А потом вдруг хлынул дождь. И мы пошли пить кофе Меланж со штруделем. И вот такое лето мне очень нравится. Это, собственно, заметно на моем счастливом лице», – отметила телеведущая канала Стб Ольга Кучер.