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    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»

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    Ольга Кучер - Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Ольга Кучер

    Ольга Кучер отправилась в Австрию

    Известная ведущая новостей Ольга Кучер вместе с супругом она отправилась на автогонку «Формула 1» в Австрию. В социальной сети ведущая поделилась яркими впечатлениями и фотографиями.

    «Я любое море готова променять на «Формулу 1». Для меня поездка на гран-при – это и отпуск, и релакс, и заряд энергии. Я за одни выходные отдыхаю лучше, чем за неделю на пляже. В этом году мы выбрали Австрию. И не прогадали. Гонка была роскошной», – поделилась ведущая программы «Вікна-новини» Ольга Кучер. 

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    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»
    Известная украинская телеведущая променяла море на «Формулу 1»

    Также ведущая добавила, что родилась зимой и не очень любит проводить лето в большом городе.

    «Асфальт, куча машин, высотки, так мало деревьев. Сегодня в Вене на термометре показывало +39. И гулять в центре совсем не хотелось. Поэтому мы сбежали из центра города и скрылись в парке дворца Шенбрунн. А потом вдруг хлынул дождь. И мы пошли пить кофе Меланж со штруделем. И вот такое лето мне очень нравится. Это, собственно, заметно на моем счастливом лице», – отметила телеведущая канала Стб Ольга Кучер.

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