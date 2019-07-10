Темнокожая гейша: Рианна восхитила сеть новым фотосетом



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Сексапильная певица РиРи снялась для Harper's Bazaar China

Рианна в который раз восхитила поклонников. Ри уже давно перестала быть просто певицей. Темнокожая красотка успела стать настоящей иконой стиля, которая не сходит с обложек глянцевых журналов. В этот раз Рианна снялась для одного известного глянца Harper's Bazaar China.

Во время фотосессии РиРи примерила луки в стиле гейши. Дополнили образ певицы высокая прически, стильные аксессуары и выразительный макияж.

Напомним, что в скором времени Рианна может выйти замуж. Уже несколько месяцев западные СМИ вовсю обсуждают свадьбу артистки. Отношения пары длятся не первый год, и, по сообщению издания Hollywood Life, певица уже готова ответить согласием на предложение руки и сердца, если Джамиль захочет его сделать.

«Рианна очень любит Хасана. Она нашла своего очаровательного принца. Они встречаются больше двух лет, и рядом с ним она выглядит очень счастливой. Если бы он попросил её выйти за него замуж завтра, она бы сказала "да"», — сообщил изданию анонимный источник. Предвосхищая комментарии скептиков, он отметил, что влюблённые проводят вместе гораздо больше времени, чем может показаться на первый взгляд. Однако Хасан очень осторожен и старается избегать навязчивого внимания толпы.