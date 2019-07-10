Новая ведущая «Ревизора» Юлия Панкова рассказала, как сделать самый вкусный шоколадный торт
Накануне Всемирного дня шоколада телеведущая поделилась рецептом идеального праздничного шоколадного торта
В перерыве между съемками нового сезона проекта «Ревизор» Юлия Панкова успевает радовать близких кулинарными изысками.
Накануне самого сладкого праздника в году - Всемирного дня шоколада, телеведущая поделилась рецептом десерта венской кухни, автором которого является австрийский кулинар и кондитер Франс Захер.
Секретами приготовления шоколадного торта «Захер» ведущая «Ревизора» и гастро-блогер поделилась с читателями Scotch. Юлия призналась, что шоколад использует только как ингредиент к десертам.
«Я редко применяю шоколад в кулинарии. Это случается, когда готовлю фондан или торт «Захер». Отдельно его не ем, потому что, честно говоря, не очень люблю», – рассказала ведущая Нового канала.
И так, для приготовления коржей вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г – горького шоколада
- 8 – яичных желтков
- 125 г – сливочного масла
- 10 – яиц
- 140 г – сахара
- пакетик ванильного сахара
- 125 г – муки
- 150 г – шоколада
- 250 мл. – сливок
- 180 г – сахара
- пакетик ванильного сахара
- 100 г – абрикосового мармелада
По словам телеведущей, в начале приготовления следует разогреть духовку до 180 градусов.
«На водяной бане растопить 200 г поломанного на кусочки горького шоколада. Взбить 8 яичных желтков, добавить к ним 125 г сливочного масла-фондю (растопленного до консистенции крема) и растопленный шоколад. Белки взбить в плотную пену, добавить 140 г сахара с небольшим количеством ванили, продолжать взбивать. Масса должна держать форму и оставаться абсолютно неподвижной.
Одну третью взбитых белков ввести в желтковую массу и постепенно сюда же добавить остальные белки. Всыпать просеянную муку – 125 г. Всю массу перемешать так, чтобы исчезли белые следы от муки, равномерно распределить по формам. Выпекать в духовке, пока тесто не станет достаточно сухим и рыхлым. Достать коржи из форм и дать им остыть», - рассказывает Юлия.
Далее, готовим глазурь.
«Для приготовления глазури берем 150 г шоколада (поломанного на кусочки) и растапливаем на маленьком огне, постоянно помешивая. Потом добавляем сливки и сахар оставляем на 5 минут. После этого взбиваем яйцо и добавляем в него 3 столовые ложки шоколадной глазури, переливаем в сотейник – готовим около 4 минут, - продолжила делиться кулинарными лайфхаками Юлия. - После этого всего, на один из коржей выкладываем ровным слоем 8 столовых ложек перетертых через сито абрикосового мармелада накрываем вторым коржом. Следом, покрываем торт шоколадной глазурью, аккуратно заглаживая металлическим шпателем. После того, как вы использовали всю глазурь, ставим торт в холодильник на три часа. Приятно аппетита!».