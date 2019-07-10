Новая ведущая «Ревизора» Юлия Панкова рассказала, как сделать самый вкусный шоколадный торт



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Юлия Панкова

Накануне Всемирного дня шоколада телеведущая поделилась рецептом идеального праздничного шоколадного торта

В перерыве между съемками нового сезона проекта «Ревизор» Юлия Панкова успевает радовать близких кулинарными изысками.

Накануне самого сладкого праздника в году - Всемирного дня шоколада, телеведущая поделилась рецептом десерта венской кухни, автором которого является австрийский кулинар и кондитер Франс Захер.

Секретами приготовления шоколадного торта «Захер» ведущая «Ревизора» и гастро-блогер поделилась с читателями Scotch. Юлия призналась, что шоколад использует только как ингредиент к десертам.

«Я редко применяю шоколад в кулинарии. Это случается, когда готовлю фондан или торт «Захер». Отдельно его не ем, потому что, честно говоря, не очень люблю», – рассказала ведущая Нового канала.

И так, для приготовления коржей вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г – горького шоколада

8 – яичных желтков

125 г – сливочного масла

10 – яиц

140 г – сахара

пакетик ванильного сахара

125 г – муки

Для глазури следует взять: