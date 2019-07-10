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    Жизнь

    Новая ведущая «Ревизора» Юлия Панкова рассказала, как сделать самый вкусный шоколадный торт

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    Юлия Панкова - Новая ведущая «Ревизора» Юлия Панкова рассказала, как сделать самый вкусный шоколадный торт
    Юлия Панкова

    Накануне Всемирного дня шоколада телеведущая поделилась рецептом идеального праздничного шоколадного торта

    В перерыве между съемками нового сезона проекта «Ревизор» Юлия Панкова успевает радовать близких кулинарными изысками.

    Накануне самого сладкого праздника в году - Всемирного дня шоколада, телеведущая поделилась рецептом десерта венской кухни, автором которого является австрийский кулинар и кондитер Франс Захер.

     Секретами приготовления шоколадного торта «Захер» ведущая «Ревизора» и гастро-блогер поделилась с читателями Scotch. Юлия призналась, что шоколад использует только как ингредиент к десертам.

    «Я редко применяю шоколад в кулинарии. Это случается, когда готовлю фондан или торт «Захер». Отдельно его не ем, потому что, честно говоря, не очень люблю», – рассказала ведущая Нового канала.

    И так, для приготовления коржей вам понадобятся следующие ингредиенты: 

    • 200 г – горького шоколада
    • 8 – яичных желтков
    • 125 г – сливочного масла
    • 10 – яиц
    • 140 г – сахара
    • пакетик ванильного сахара
    • 125 г – муки
    Для глазури следует взять: 
    • 150 г – шоколада
    • 250 мл. – сливок
    • 180 г – сахара
    • пакетик ванильного сахара
    • 100 г – абрикосового мармелада

    По словам телеведущей, в начале приготовления следует разогреть духовку до 180 градусов.

    «На водяной бане растопить 200 г поломанного на кусочки горького шоколада. Взбить 8 яичных желтков, добавить к ним 125 г сливочного масла-фондю (растопленного до консистенции крема) и растопленный шоколад. Белки взбить в плотную пену, добавить 140 г сахара с небольшим количеством ванили, продолжать взбивать. Масса должна держать форму и оставаться абсолютно неподвижной.

    Одну третью взбитых белков ввести в желтковую массу и постепенно сюда же добавить остальные белки. Всыпать просеянную муку – 125 г. Всю массу перемешать так, чтобы исчезли белые следы от муки, равномерно распределить по формам. Выпекать в духовке, пока тесто не станет достаточно сухим и рыхлым. Достать коржи из форм и дать им остыть», - рассказывает Юлия. 

    Далее, готовим глазурь. 

    «Для приготовления глазури берем 150 г шоколада (поломанного на кусочки) и растапливаем на маленьком огне, постоянно помешивая. Потом добавляем сливки и сахар  оставляем на 5 минут. После этого взбиваем яйцо и добавляем в него 3 столовые ложки шоколадной глазури, переливаем в сотейник – готовим около 4 минут, - продолжила делиться кулинарными лайфхаками Юлия. - После этого всего, на один из коржей выкладываем ровным слоем 8 столовых ложек перетертых через сито абрикосового мармелада  накрываем вторым коржом.  Следом, покрываем торт шоколадной глазурью, аккуратно заглаживая металлическим шпателем.  После того, как вы использовали всю глазурь, ставим торт в холодильник на три часа. Приятно аппетита!». 

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