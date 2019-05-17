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    Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

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    Регина Тодоренко - Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике
    Регина Тодоренко

    Телеведущая и певица Регина Тодоренко, ставшая мамой 5 месяцев назад, недолго находилась в декрете

    Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая последние годы живет и работает в РФ, не может усидеть на одном месте. В перерывах между уходом за малышом и съемками авторской программы, Регина успела сняться в рекламной компании модного бренда.

    Фотосессия прошла на живописном побережье Абу-Даби, где Регина представила купальники с простым силуэтом, подчеркнутым необычными деталями. В коллекции можно найти модели из сверкающих и блестящих материалов с визуальным 3D-эффектом, бандо с широкими отстегивающимися бретелями, бикини с треугольными чашками, балконеты на косточках.

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    Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике
    Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике
    Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике
    Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике
    Как принцесса из Абу-Даби: Регина Тодоренко продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

    Что касается плавок, это и модели с завышенной талией, снова оказавшиеся на пике моды, и разные варианты бразильяно - от минималистичных до украшенных струящимися оборками.

    Джерело: Hello!

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