Эмбер Херд подчеркнула соблазнительную фигуру прозрачным платьем на премьере в Каннах



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Бывшая супруга Джонни Деппа появилась на ковровой дорожке без своего нового бойфренда

33-летняя актриса Эмбер Херд посетила премьеру фильма «Отверженные», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля во Франции.

Актриса выбрала для выхода сияющее платье цвета шампань с пайетками. Наряд со смелым разрезом и широким поясом выгодно подчеркнул стройные ноги и талию звезды.

Образ дополняли украшения Chopard, асимметричная высокая прическа и макияж в естественных оттенках. Визажист сделал акцент на скулах актрисы, выделив их румянами и хайлайтером.

Бывшая супруга Джонни Деппа появилась на ковровой дорожке без своего нового бойфренда. В марте звезду фильма «Аквамен» застали на свидании с режиссером Андресом Мускетти.