Молодая мама Тина Кунаки создала коллекцию одежды для Etam



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Тина Кунаки

Возлюбленная Венсана Касселя пробует себя в роли дизайнера

Модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки, которая совсем недавно впервые стала мамой, создала коллекцию одежды для французского бренда Etam.

Летняя капсула Тины выполнена из натуральных тканей нейтральных цветов. Модель использовала природные оттенки: бежевый, кремовый, белый и классический черный.

В коллекцию вошли кружевные блузы, которые обожает Тина, широкие льняные брюки, жакеты, летящие сарафаны, кроп-топы, трикотажные платья, рубашки и несколько комплектов белья. Вещи из капсулы доступны на интернациональном сайте марки.

Джерело: Buro 24/7