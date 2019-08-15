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    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)

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    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)

    Режиссерами события стали Алан Бадоев и Елена Коляденко

    Сегодня утром на авиационном заводе «Антонов» в Киеве состоялась первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости.

     «Шествие Достоинства» - это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

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    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)
    Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)

     «День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине» – комментируют Алан и Елена.

    дети будущее украинцы День независимости
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