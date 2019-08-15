Как прошла первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости (фото)



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Режиссерами события стали Алан Бадоев и Елена Коляденко

Сегодня утром на авиационном заводе «Антонов» в Киеве состоялась первая репетиция «Шествия Достоинства» ко Дню Независимости.

«Шествие Достоинства» - это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

«День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине» – комментируют Алан и Елена.