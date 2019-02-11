Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
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Розсилка
Фото: openculture.com
Проект выполнили по заказу французского банкира Альберта Кана четыре фотографа.
События прошлого всегда привлекают внимание и будоражат воображения. Еще больше захватывает дух от просмотра фотографий любимых мест столетней давности.
Так, сайт Open Culture опубликовал подборку фотографий Парижа столетней давности, запечатлевших французскую столицу в цвете.
Все выложенные снимки сделаны с 1914 по 1918 годы по заказу французского банкира Альберта Кана: для проекта он нанял четырёх фотографов (Леона Гимпеля, Стефана Пассе, Жоржа Шевалье и Огюста Леона), оплатив им поездки по нескольким городам, одним из которых и был Париж.
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Джерело: Bird In Flight