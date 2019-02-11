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    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото

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    Фото: openculture.com - Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Фото: openculture.com

    Проект выполнили по заказу французского банкира Альберта Кана четыре фотографа.

    События прошлого всегда привлекают внимание и будоражат воображения. Еще больше захватывает дух от просмотра фотографий любимых мест столетней давности.

    Так, сайт Open Culture опубликовал подборку фотографий Парижа столетней давности, запечатлевших французскую столицу в цвете.

    Все выложенные снимки сделаны с 1914 по 1918 годы по заказу французского банкира Альберта Кана: для проекта он нанял четырёх фотографов (Леона Гимпеля, Стефана Пассе, Жоржа Шевалье и Огюста Леона), оплатив им поездки по нескольким городам, одним из которых и был Париж.

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    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото
    Как выглядел Париж 100 лет назад: атмосферные фото

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    Джерело: Bird In Flight

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