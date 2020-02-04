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    Как живет Андрей Богдан после разрыва с любимой

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    Как живет Андрей Богдан после разрыва с любимой

    43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента, приходит в себя после расставания с любимой девушкой Анастасией Сличной

    Пара встречалась около года, они жили вместе в доме чиновника в Конча-Заспе, Андрей познакомил Настю со своими родителями и дело шло к свадьбе.

    Но бракосочетание так и не состоялось. Анастасия и Андрей провели зимние каникулы за границей, а как вернулись в Киев в середине января, у Богдана и Сличной начался кризис в отношениях. Они разъехались.

    Вскоре Настя сама полетела на выходные в Рим, а Андрей через несколько дней засветился в командировке в Одессе.

    По словам знакомых Андрея Богдана, некоторое время он был в подавленном настроении, но уже возвращается к работе и привычному режиму.

    Более того, сам руководитель президентского офиса написал, что находится в поиске новой любви.

    «Была красивая пара! Но, се ля ви. Меня интересует такой вопросик, а Андрей Богдан сейчас в активном поиске или вообще не хочет любовных страстей? Не для себя, для подруги спрашиваю», – написала блогер Ирина Ханькова, а Андрей Богдан ответил, что в поиске, тем самым подтвердив новость о том, что он вернулся в статус холостяка.

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    Как живет Андрей Богдан после разрыва с любимой
    Как живет Андрей Богдан после разрыва с любимой

    В социальных сетях обсуждают длинные очереди на свидание к Богдану и что публичность убивает отношения.

    Анастасия Сличная от комментариев на тему личной жизни воздерживается, но со своей странички в социальных сетях удалила фотоснимки и посты с бывшим.

    фотография Киев Андрей Богдан
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