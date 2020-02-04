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    Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

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    Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

    Ольга Фреймут представила свою книгу «Младенец», которую она написала в сотрудничестве с педиатром Наталией Кундиной

    Книга является пособием для молодых мам, но многих больше заинтересовала не сама книга, а ребенок на ее обложке.

    Дело в том, что в 2017 году Фреймут стала мамой в третий раз. Но телеведущая тщательно скрывала свою дочь Евдокию.

    Теперь фото девочки появилось на обложке авторской книги Ольги. Фреймут опубликовала снимок книги на своей странице в Instagram.

    До этого телеведущая показывала только семейные фото, на которых с трудом можно было разглядеть Евдокию. Телеведущая подчеркнула, что материнство - это не гламурное занятие.

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    Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию
    Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

    «Эта книга подстрахует даже опытных родителей, имея удобную структуру, продумана до мелочей. «Младенец» - это практические советы из моего дневника. Так откровенно о материнстве я еще никому никогда не рассказывала», - отметила Фреймут.

    книги фотография Ольга Фреймут телеведущая Instagram
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