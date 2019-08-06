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    Фотосеты, кадры из фильмов и селфи со звездами: что постит в соцсети жена Кары Делевинь

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    Фотосеты, кадры из фильмов и селфи со звездами: что постит в соцсети жена Кары Делевинь
    instagram.com/ashleybenson

    26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон, которые только этим летом признались в своем романе, тайно поженились в Лас-Вегасе

    Обе были одеты в черные платья, а свадьбу покинули на розовом авто.  «Они были уверены в том, что они делают, и они были уверены в том, что они значат друг для друга», – говорит Майкл Келли, который венчал актрис.

    На тайной свадьбе Кары и Эшли были актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также браться Джонас.

    Кара Делевинь и Эшли Бенсон вместе около года. Они скрывали свои отношения, но на мероприятии Trevor LIVE Gala Кара публично рассказала о романе со звездой «Милых обманщиц».

    Эшли родилась в Калифорнии в 1989 году, с малых лет занималась танцами, пением, снималась в рекламе и училась актерскому мастерству. 

    Зрителям она больше всего известна по ролям в «Милых обманщицах» и «Днях нашей жизни», мелькала в «Как я встретил вашу маму» и «Сверхъестественном».

    Ранее в 2019 году уже появлялись данные об их браке, однако, они оказались ложными.

    Стоит заметить, что у девушки почти 20 млн подписчиков в Instagram, которых она регулярно радует своими снимками, - на данный момент опубликовано уже более 2,1 тыс. фото.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson
    instagram.com/ashleybenson

    Она публикует кадры с фотосессий, из личной жизни, селфи с другими знаменитостями и кадры из любимых фильмов и сериалов.

    Джерело: uaportal.com

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