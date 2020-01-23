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    Фото

    Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)

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    Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)

    В сети показали фото, где герцогиня Кембриджская нанесла визит в тюрьму

    В рамках своего тура по британским городам Кейт Миддлтон посетила графство Суррей, где побывала в местной женской тюрьме, встретившись с ее руководством, охранниками и заключенными.

    С некоторыми из них герцогиня Кембриджская уже была знакома. Ее предыдущий визит в это исправительное учреждение состоялся в 2015 году.

    Она также встретилась с женщинами, которые уже вышли на свободу — они рассказали Кейт о том, как пытаются устроить свои жизни на воле и восстановить свои семьи. Им помогают специальные реабилитационные программы.

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    Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)
    Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)
    Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)
    Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)

    Жена принца Уильяма предприняла этот тур с целью привлечь внимание к своему новому проекту — опросу, посвященному воспитанию и раннему развитию детей.

    знаменитости фотография Кейт Миддлтон визит
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