Кейт Миддлтон в тюрьме (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети показали фото, где герцогиня Кембриджская нанесла визит в тюрьму

В рамках своего тура по британским городам Кейт Миддлтон посетила графство Суррей, где побывала в местной женской тюрьме, встретившись с ее руководством, охранниками и заключенными.

С некоторыми из них герцогиня Кембриджская уже была знакома. Ее предыдущий визит в это исправительное учреждение состоялся в 2015 году.

Она также встретилась с женщинами, которые уже вышли на свободу — они рассказали Кейт о том, как пытаются устроить свои жизни на воле и восстановить свои семьи. Им помогают специальные реабилитационные программы.

Жена принца Уильяма предприняла этот тур с целью привлечь внимание к своему новому проекту — опросу, посвященному воспитанию и раннему развитию детей.