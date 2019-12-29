Что известно о муже единственной дочери Андрея Кузьменка: история знакомства и предложение



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Барбара рассказала, одобрил ли бы Кузьма Скрябин ее выбор мужа

Избранником дочери Кузьмы Скрябина стал Виктор Тур. Парень учится с Марией Барбарой на одном курсе в Киевском медицинском университете имени А. А. Богомольца. В будущем он будет хирургом, а вот дочь легендарного певца – дерматологом-косметологом.

Виктор Тур рассказал, что перед свадьбой познакомился с известными родственниками своей жены. Сначала Мария Барбара решила представить избранника маме, а потом повезла парня на знакомство с бабушками.

«Волнения никакого не было. Первое знакомство было с мамой. Поскольку бабушки живут во Львове, мы поехали в город с одной бабушкой знакомиться, а затем с другой», – поделился Виктор Тур.

Новоиспеченные супруги не избежали вопросов и о предложении руки и сердца. По словам Барбары, она знала, что ее любимый готовится сделать ей предложение, однако ждала, когда это все же произойдет.

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«Признание было очень романтичным, поскольку оно было в том месте, где мы впервые увиделись. Это был сюрприз, впрочем, я уже два месяца понимала, что это произойдет, поскольку нашла в телефоне скрины с кольцами», – вспомнила она.

Девушка также рассказала, что у них с папой были очень теплые отношения.

«Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу», – поделилась Барбара Кузьменко.

Пара пошла к алтарю 20 декабря 2019 года. Мария Барбара Кузьменко и Виктор Тур расписались Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото в одном из документ-сервисов, а свадьбу сыграли в столичном ресторане. На церемонию пригласили не только близких родственников, но и звездных друзей покойного Кузьмы Скрябина.