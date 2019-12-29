Ольга Сумская выпустила коллекцию дизайнерских платьев



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Ольга Сумская на презентации дебютной коллекции

В программе «Светская жизнь» актриса рассказала детали создания коллекции и поделилась как выбирала платье для дочери

Народная артистка Украины Ольга Сумская презентовала дебютную коллекцию одежды под названием Ridna. Первый показ платьев, в которых знаменитость соединила современный крой и национальный орнамент, прошел в Киеве и был приурочен к 120-летию украинской художницы Екатерины Билокур.

В первой коллекции актриса представила роскошные платья из шелка авторскими цветочными принтами. А показ прошел в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

На подиум дебютной коллекции вышли представительницы украинского шоу-бизнеса – Анна Ризатдинова, Людмила Барбир, Лилия Ребрик, Неля Шовкопляс, Олеся Жураковская, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, Надежда Матвеева, Снежана Егорова, Наталья Холоденко, Марина Кинах, Роза Аль Намри, Влада Литовченко, Марыся Горобец, Елена Бернацкая, Иванна Слабошпицкая и Гарбриела Масанга.

В одежде от Сумской вышла даже младшая дочь актрисы Анна Борисюк.

«Анечка сама выбрала себе платье, и я не давила на нее. Аня сказала, что вот эти полевые цветы, изображенные на платье, очень ей нравятся! Самое главное, что коллекция подчеркивает девственность, невинность и зрелость, следовательно, она для женщин от 17 и до бесконечности …», - делится Ольга.

Интересно, что в создание коллекции актриса вложила не менее 5 тыс долларов. А платье из шелка от дизайнера Оли Сумской, с авторским принтом может стоить от 500 и до 1000 долларов.