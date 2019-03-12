Ким Кардашьян «клонировали» для кампании солнцезащитных очков



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Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу не перестает удивлять

Сегодня 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram необычную фотосессию. На снимках многодетная мама позировала в черном бра и прозрачных колготках в окружении пяти клонов-моделей, а также примерила черный облегающий комбинезон.

Эти загадочные снимки сделаны по случаю сотрудничества теледивы с берлинским брендом Carolina Lemke, который производит оправы для очков. Знаменитость не просто стала лицом коллекции, но и совместно с маркой разработала дизайн линии.

Коллекция Ким Кардашьян для Carolina Lemke явно носит футуристический характер — очки, которые рекламирует звезда, напоминают маски для сварочных работ.

Снимали кампанию Мерт Алас и Маркус Пиджот, в копилке которых сотни знаменитых фотосессий для влиятельных модных изданий.

Джерело: graziamagazine.ru