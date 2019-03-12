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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян «клонировали» для кампании солнцезащитных очков

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян «клонировали» для кампании солнцезащитных очков
    Ким Кардашьян

    Звезда реалити-шоу не перестает удивлять

    Сегодня 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram необычную фотосессию. На снимках многодетная мама позировала в черном бра и прозрачных колготках в окружении пяти клонов-моделей, а также примерила черный облегающий комбинезон.

    Эти загадочные снимки сделаны по случаю сотрудничества теледивы с берлинским брендом Carolina Lemke, который производит оправы для очков. Знаменитость не просто стала лицом коллекции, но и совместно с маркой разработала дизайн линии.

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    Ким Кардашьян «клонировали» для кампании солнцезащитных очков
    Ким Кардашьян «клонировали» для кампании солнцезащитных очков
    Ким Кардашьян «клонировали» для кампании солнцезащитных очков

    Коллекция Ким Кардашьян для Carolina Lemke явно носит футуристический характер — очки, которые рекламирует звезда, напоминают маски для сварочных работ.

    Снимали кампанию Мерт Алас и Маркус Пиджот, в копилке которых сотни знаменитых фотосессий для влиятельных модных изданий.

    Джерело: graziamagazine.ru

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