Когда за табличкой «Злая собака» обнаружился сюрприз: смешные фото



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boredpanda.com

При виде табличке «Осторожно, злая собака» большинство людей наверняка представляют себе кровожадных зверей с оскаленной пастью, готовых разорвать вас на части

Однако частенько за устрашающими надписями скрываются милейшие пушистые существа с доброй улыбкой и желанием поиграть.

Ми собрали для вас фотографии, которые показывают, что за предостережением о злой собаке может стоять вовсе не злая зверюга, а порой и вовсе даже не собака.

Древние греки, вавилоняне и ассирийцы были первыми культурами, которые использовали собак в качестве защиты. С тех пор люди разводят собак специально как сторожевых собак.

В 1899 году немецкие овчарки были названы оригинальными «сторожевыми собаками» и носили этот титул до сегодняшнего дня. Примерно в начале 20-го века эта порода стала использоваться в полицейских управлениях и вооруженных силах.

Так насколько эффективны эти охранные собаки? На самом деле они могут обеспечить сильную защиту, даже не атакуя. Сообщалось, что 65% осужденных преступников подтвердили, что присутствия крупного и пугающего животного будет достаточно, чтобы отпугнуть их. Это доказывает, что наличие хорошо обученной сторожевой собаки может обеспечить вашему дому дополнительную линию защиты.

Существует не одна классификация «сторожевая собака», поэтому важно оценить ваши потребности при выборе нужного пса. Есть сторожевые собаки, сторожевые собаки, сторожевые собаки и сторожевые собаки домашнего скота. Породы сторожевых собак обучаются определять любую предполагаемую угрозу по команде.

Эти собаки могут прикладывать до 750 фунтов давления за один укус и рвать как мышцы, так и сухожилия, что принесло им еще одно звание «убивать собак». Будучи агрессивными по отношению к незнакомцам, они нежны и любят свою семью. К таким породам относятся: доберман-пинчер, немецкая овчарка, ротвейлер и американский питбультерьер.

В отличие от сторожевых собак, сторожевые собаки не обучены нападать на злоумышленников, а скорее предупреждают своих владельцев о любом незнакомом присутствии, обнаруженном на их собственности. Даже не нападая, они пугают, так как их предупреждения могут включать ужасающие рыки. Эти собаки хороши для семей из-за их неагрессивного характера. Породы сторожевых собак: керн терьер, акита, шипперке, карликовый пинчер и эрдельтерьер.

Джерело: boredpanda.com