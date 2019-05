Меган Фокс празднует день рождения: соблазнительные фото актрисы

theplace.ru

Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в Ок-Ридж, штат Теннесси

В пять лет Фокс начала заниматься танцами и участвовать в драматическом кружке. В 1999 году получила несколько наград на американском танцевальном шоу American Modeling and Talent Convention in Hilton Head, проходившем в Южной Каролине.

Одна из первых ролей состоялась в картине «Солнечные каникулы» в 2001 году, в котором она сыграла противную красотку, не дающую спокойно жить героиням сестричек Олсен. К 16 годам она уже имела резюме из нескольких фильмов, которые снимались во Флориде. Среди них был эпизод в «Плохих парнях 2» Майкла Бэя.

Год спустя Фокс вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес. В период с 2003 по 2004 год играла эпизодические роли в фильмах «Улица Оушен», «За что тебя люблю», «Два с половиной человека» и «Помощь». В 2004 году Меган Фокс работала на вторых ролях в Голливуде вместе с Линдси Лохан в «Звезде сцены», с 2004 по 2006 год играла роль Сидни Шановски в сериале «Королева экрана».

В 2007 году к Фокс пришел настоящий успех, поскольку она приняла участие в самой зрелищной кинокартине 2007 года — «Трансформеры», где исполнила роль Микаэлы Бейнс. В 2008 году снялась в роли восходящей звезды кино в фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть».

В 2009 году снова сыграла роль Микаэлы Бейнс в фильме «Трансформеры: Месть падших», а также снялась в фильме «Тело Дженнифер». В третьей части трилогии «Трансформеры» Меган отказалась сниматься из-за конфликта с режиссером. Как выяснилось, ее уволил продюсер фильма Стивен Спилберг после интервью британскому The Telegraph.

В своем интервью Меган Фокс заявила: «режиссер фильма «Трансформеры» Майкл Бэй — самый настоящий Гитлер». Фокс уверяла, что Майкл Бэй потребовал от нее набрать вес и добиться нужного ему загара. Однако, по версии Меган, ее вовсе не уволили, а она сама покинула проект для участия в других проектах, так как посчитала такое отношение к себе неприемлемым.

В 2010 году Меган снялась в клипе «Love The Way You Lie» Эминема и Рианны. Фокс предстала в роли репортера Эйприл О’Нил в фильме 2014 года «Черепашки-ниндзя» и его продолжении «Черепашки-ниндзя 2», премьера которого состоялась в 2016 году.

В 2016 году также вышел еще один фильм с ее участием — «Зеровилль», где она играет роковую женщину по имени Соледад.