Коты или собаки: забавные комиксы животных взорвали есть



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boredpanda.com

Это вечные дебаты, когда обе стороны одинаково увлечены и которые никогда не могут быть решены. Или могут?

Pet Foolery, гений одного из наших самых любимых комиксов Pixie и Brutus, взвесил этот аргумент с помощью веселого нового комикса, в котором перечислены все причины, по которым «кошки превосходят собак».

Теперь, как вы скоро увидите, этот комикс может быть немного предвзятым. Тем не менее, существуют веские аргументы в пользу решительной победы в битве с домашними животными: кошки умнее, чище и лучше заботятся о себе, это неоспоримые факты.

Тенденция считать себя «кошачьим» или «собачьим человеком» вполне понятна, учитывая, что у них естественно противоречивые темпераменты.

Собаки более общительны и игривы, а кошки предпочитают свою независимость; нужно заслужить внимание кошки, а любовь собаки безусловна. Личность человека вполне естественно тяготеет так или иначе, но вам действительно нужно выбирать?

С некоторыми осторожными представлениями и небольшим количеством удачи, кошки и собаки могут жить вместе в относительной гармонии. Зачем выбирать ту или иную сторону, когда вы можете иметь обе? Вам нужно только прочитать Пикси и Брутус, чтобы увидеть, что может произойти, когда эти противоположности притягиваются и искры летят!

Что-то говорит нам, что этот мультфильм рассказывает только половину истории, и мы скоро услышим это с точки зрения кинологов.

Джерело: boredpanda.com