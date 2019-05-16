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    Фото

    Ресторан пригласил фуд-блогершу для рекламы, но это обернулось «голым» скандалом

    • Розсилка
    Ресторан пригласил фуд-блогершу для рекламы, но это обернулось «голым» скандалом
    instagram.com/karylle

    Известную блогершу раскритиковали за выбор наряда, в котором она пришла в заведение Fine and Fettle

    Австралийская блогерша Кариль Баньес из Аделаиды попала в неприятную ситуацию после ужина в ресторане Fine and Fettle. 

    Дело в том, что положительный отзыв девушки использовала пиар-служба заведения, выложив ее снимки в социальных сетях. Однако юзеры и клиенты ресторана в большинстве своем не были от этого в восторге.

    В интернете снимки Кариль Баньес в ресторане Fine and Fettle называют «голым скандалом». 

    «Это же реклама ресторана, а не ночного клуба? Ничего не хочу сказать против девушки, она потрясающая, но не думаю, что это подходящее фото для такого заведения», – написал под постом один из пользователей сети. 

    «Красивая или нет, блогер или нет, инфлюенсер или нет: нижнее белье – не самая лучшая одежда для ужина», – прокомментировал второй. 

    «Я думал, это ресторан, а не джентльменский клуб», – отметил третий.

    Представитель Fine and Fettle отреагировал на недовольство гостей ресторана. 

    «Кухня ресторана всегда говорила и будет говорить сама за себя», – написал он, выразив разочарование такой волной негатива, и добавил, что травля, с которой столкнулась Кариль после сделанного фото, просто недопустима. 

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    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle
    instagram.com/karylle

    Сотрудник ресторана подчеркнул, что в их ресторане не существует дресс-кода и здесь будут рады любым посетителям. 

    Джерело: segodnya.ua

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