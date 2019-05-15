Фотограф показала невероятные снимки черных кошек и собак из приюта



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boredpanda.com

Грустный факт: кошек и собак с черной шерстью реже всего забирают из приюта

Фотограф Эмма О’Брайен посчитала это большой несправедливостью и сделала серию красивых фотографий черных собак и кошек, чтобы доказать, что они тоже прекрасны.

Есть четыре основные причины, по которым черные собаки и кошки являются последними в списке потенциальных усыновленных - во-первых, они плохо фотографируются (эти изображения опровергают эту точку зрения), что трагично, если вы хотите захватить Instagram своим новым домашним животным, во-вторых, черные собаки могут выглядеть пугающими и агрессивными, в-третьих, черные кошки суеверно неудачливы и, наконец, на них немного просто и скучно смотреть.

Эти снимки - мой пиар-трюк, чтобы показать, что черные собаки и кошки далеко не скучные. Все животные в этой серии были благополучно усыновлены / спасены и теперь живут в любящих семейных домах.

My Googling действительно показал интересный совет для приютов, стремящихся побудить людей усыновить своих «скучных» черных собак и кошек - разместите их с собаками и кошками, которые носят альтернативные цветные наряды. Видимо, если среди пробежек, заполненных коричневыми собаками, есть одна черная собака, он, скорее всего, будет выбран. Выделите их. Видимо, люди немного неравнодушны к умному маркетингу и модной упаковке.

К счастью, мамы и папы с собаками и кошками, которые принесли свои драгоценные спасения в студию для фотографий, выбрали своих существ, основываясь на своих супер личностях. Исключением из этого правила является DOGG. Его подобрали на обочине дороги под названием «Собака», потому что он собирался стать приемным, но затем он сменил имя на D O GG и отказался уходить.

Приюты по всему миру часто усыпляют черных собак и кошек чаще, просто потому, что знают, что их будет труднее вернуть домой. Некоторые даже не имеют возможности встретить свою вечную семью.

Ключевым моментом является изменение восприятия среди потенциальных последователей, а также использование умных «маркетинговых» инструментов для их выделения.

Широкая общественность во всем мире должна быть осведомлена о стерилизации домашних животных, чтобы уменьшить количество нежелательных бегающих вокруг животных.

Джерело: boredpanda.com