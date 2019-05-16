  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Звезда сериала «Беверли Хиллз» празднует день рождения: лучшие фотосессии Тори Спеллинг

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Звезда сериала «Беверли Хиллз» празднует день рождения: лучшие фотосессии Тори Спеллинг
    theplace.ru

    Родилась Виктория Дэйви Спеллинг в Лос-Анджелесе 16 мая 1973 года.

    Первую роль в кино Тори получила, когда ей было 6 лет. Она снялась в проекте своего отца – в фильме «Вегас». Разумеется, начать актерскую карьеру Спеллинг удалось именно благодаря попечительству ее отца. Аарон выступил исполнительным продюсером сериалов «Остров фантазий» и «Лодка любви», нашел в них местечко и для дочери.

    Популярность юной актрисе принесла роль Донны Мартин в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». К слову, и его продюсировал Аарон Спеллинг. Но к этому времени она уже семь лет училась актерскому мастерству, поэтому нельзя сказать, что девушка всему обязана лишь связям отца. Она по-настоящему талантлива и за эту роль была дважды номинирована на премию Young Artist Awards.

    Сериал был настолько успешен, что ежегодно его продлевали. В итоге было отснято 10 сезонов, и шел он 10 лет. Параллельно с работой в «Беверли-Хиллз, 90210», Тори участвовала в съемках полнометражных фильмов – «Смерть красотки», «Дом, где говорят Да», «Трюк», «Алиби». В 2001 году Тори Спеллинг появилась в сериале «Тайны Смолвиля», в 2002 – в сериале «Клава, давай!».

    Появилась актриса и в комедиях, на ее счету роли в «Крике» и «Очень страшном кино». В 2003 году Тори досталась главная роль – девушка сыграла злобную скандалистку Кэрол Каммингс в фильме «Рождественская песнь».

    В 2005 году с участием Спеллинг вышли сразу несколько картин – комедия «Семейный план», триллер «Молчание» и фэнтези «Размышление об убийстве». Отдельного внимания заслуживает комедийный сериал «So NoTORIous», вышедший на экраны в 2006 году, в котором Тори исполнила роль самой себя.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    В 2014 году девушка вышла за рамки актрисы. Она стала сценаристом и продюсером комедийного ситкома «Таинственные девушки». Позже Тори решила сыграть в сериале главную роль. Ее коллегой на съемочной площадке стала Дженни Гарт, с которой они уже работали в «Беверли-Хиллз, 90210». К сожалению, результаты их сотрудничества кинокритики не оценили. Рейтинги у сериала были низкими, и вскоре было объявлено о его закрытии.

    Читайте також
    смерть фотография кино актриса День рождения дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ