Звезда сериала «Беверли Хиллз» празднует день рождения: лучшие фотосессии Тори Спеллинг

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

theplace.ru

Родилась Виктория Дэйви Спеллинг в Лос-Анджелесе 16 мая 1973 года.

Первую роль в кино Тори получила, когда ей было 6 лет. Она снялась в проекте своего отца – в фильме «Вегас». Разумеется, начать актерскую карьеру Спеллинг удалось именно благодаря попечительству ее отца. Аарон выступил исполнительным продюсером сериалов «Остров фантазий» и «Лодка любви», нашел в них местечко и для дочери.

Популярность юной актрисе принесла роль Донны Мартин в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». К слову, и его продюсировал Аарон Спеллинг. Но к этому времени она уже семь лет училась актерскому мастерству, поэтому нельзя сказать, что девушка всему обязана лишь связям отца. Она по-настоящему талантлива и за эту роль была дважды номинирована на премию Young Artist Awards.

Сериал был настолько успешен, что ежегодно его продлевали. В итоге было отснято 10 сезонов, и шел он 10 лет. Параллельно с работой в «Беверли-Хиллз, 90210», Тори участвовала в съемках полнометражных фильмов – «Смерть красотки», «Дом, где говорят Да», «Трюк», «Алиби». В 2001 году Тори Спеллинг появилась в сериале «Тайны Смолвиля», в 2002 – в сериале «Клава, давай!».

Появилась актриса и в комедиях, на ее счету роли в «Крике» и «Очень страшном кино». В 2003 году Тори досталась главная роль – девушка сыграла злобную скандалистку Кэрол Каммингс в фильме «Рождественская песнь».

В 2005 году с участием Спеллинг вышли сразу несколько картин – комедия «Семейный план», триллер «Молчание» и фэнтези «Размышление об убийстве». Отдельного внимания заслуживает комедийный сериал «So NoTORIous», вышедший на экраны в 2006 году, в котором Тори исполнила роль самой себя.

В 2014 году девушка вышла за рамки актрисы. Она стала сценаристом и продюсером комедийного ситкома «Таинственные девушки». Позже Тори решила сыграть в сериале главную роль. Ее коллегой на съемочной площадке стала Дженни Гарт, с которой они уже работали в «Беверли-Хиллз, 90210». К сожалению, результаты их сотрудничества кинокритики не оценили. Рейтинги у сериала были низкими, и вскоре было объявлено о его закрытии.