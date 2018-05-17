День вышиванки: как культовые бренды создавали наряды в украинском стиле

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Вышиванка Vita Kin

Зарубежные модельеры мировой славы давно полюбили украинские национальные мотивы в одежде

Популярное американское издание Vogue отметило большой вклад Украины в мировую моду. Эксперты уверены, что влияние украинской моды на мировые подиумы гораздо большее, чем принято считать. Украинские мотивы уже давно влияют на мировые тенденции.

«Взять хотя бы традиционные вышиванки, которые вернулись в повседневную жизнь на фоне революции 2014 года, а затем стали международным брендом уличной моды. Лет за десять до этого, весной 2006 года, вышиванки уже появлялись в коллекции французского дизайнера Жана Поля Готье», - пишет эксперт фэшн индустрии Лиана Сетенштайн.

Жан-Поль Готье, побывав в Украине, решил прибегнуть к созданию своей «украинской коллекции». Во время непосредственного знакомства, все элементы свидетельствовали о национальном этническом характере данного проекта: подиум Готье назвал Киевом, сектора, на которые был разделенний зал, получили названия других украинских городов - Львов, Харьков, Житомир, Ялта и т.д. Даже модели платьев француз называл «Буковиной», «Крымом» и т. д.

Основу коллекции составили платья, украшенные украинской вышивкой. Модели также представили жилеты, напоминающие традиционные «безрукавки», и темные кожаные пальто.

Некоторое время спустя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, одетая в платье из этой коллекции, украсила обложку Vogue. А редактор издания и по совместительству один из главных модных экспертов мира - Анна Винтур - рассыпалась в комплиментах французскому кутюрье: «Это лучшее, что когда-нибудь делал Жан-Поль».



Вышиванки эпизодически фигурируют в коллекциях известного модного дома Gucci. Арт-директор Gucci - Фрида Джаннини в 2008-2009 годах создала коллекцию осень-зима, модели которой были украшены вышивкой. Среди других доминировали геометрические орнаменты, характерные для Подолья и Гуцульщины.

Журналисты Vogue впоследствии писали: «Дизайнер отошла от традиционного акцента сексуальности и стиля «вамп». Здесь она предпочла элегантную и роскошную одежду».

А в нарядах Valentino были замечены истинно украинские предметы одежды - традиционные для Прикарпатья жупан и лейбик (вышитая жилетка). Также коллекция итальянцев весна-лето 2015 была представлена рубашками, платьями и даже костюмами, украшенными вышитым орнаментом.

В 2008 фурор произвел показ директора Dior - Джона Гальяно. В его основу легли украинские этномотивы: коллекция была выдержана в темных тонах, рукава блузок и подолы юбок модельер украсил вышивкой.

Модели, которые были одеты в серые и синие тона, напоминали Панночку из гоголевского «Вия». Критики назвали этот проект «Замороженные украинские невесты».



В разгар Еромайдана известные мировые дизайнеры вновь вспомнили об Украине. На показах осень-зима 2013-2014 сразу два модельера - Прабала Гурунг в Нью-Йорке и Гарет Пью в Париже - продемонстрировали коллекции, посвященные «украинским амазонкам». Двоих дизайнеров вдохновило боевое искусство «асгард», которым обладают украинские девушки в Карпатах.

Анализируя свои коллекции, модельеры говорили, что прообразом стали современные амазонки, живущие в украинских Карпатах. Они не подпускают к себе мужчин и при этом борются против гендерного неравенства и с торговлей людьми. Однако оба дизайнера не видели этих женщин воочию, честно признавшись, что информацию для коллекции черпали из интернета.

Говоря о популярности вышиванки, нельзя не вспомнить об украинском дизайнере Вите Кин. Именно ее вышитые платья можно увидеть на многих голливудских звездах. В 2015 The Wall Street Journal назвал ее платья самыми популярными летними нарядами года.

Джерело: 24tv.ua