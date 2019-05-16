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    Иллюстратор задумался над тем, откуда в мире взялись такие породы собак, как корги или мопсы

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    Иллюстратор задумался над тем, откуда в мире взялись такие породы собак, как корги или мопсы
    pikabu.ru

    Художник Бен Хед, рисующий иллюстрации для своего блога в инстаграме под названием Pet Foolery, опубликовал несколько шутливых теорий о том, откуда в мире появились различные породы собак

    По его словам, давно принято считать, что сегодняшние «друзья человека» — прямые потомки диких волков, которых однажды приручили люди.

    Правда, убедиться в этом можно, лишь глядя на собак породы хаски или немецкую овчарку. Но откуда взялись мопсы и чихуахуа — большой вопрос, на который художник решил найти ответ с помощью рисунков.

    Вряд ли эти ребята однажды родились в семье обычных волков — тут явно поучаствовал кто-то еще, решил парень. И отразил в рисунках все свои смелые предположения: скрестил гордого хищника с самыми непредсказуемыми существами и предметами.

    Происхождение миленькой коротколапой корги художник объяснил скрещиванием волка с другим, более мелким хищником — хорьком.

    Немецкого дога автор назвал потомком волка и лошади. От копытного собаке этой породы, вероятно, достались размеры.

    Малышка чихуахуа, предсказуемо, произошла от скрещивания волка с белкой, считает Бен. Телу грызуна, судя по рисунку, достались глаза хищника — они слегка не соответствуют размеру собаки.

    Объяснить происхождение мопсов, скрестив волка с существующим на этой планете животным, художник не смог. Пришлось выкручиваться: песели с приплюснутыми носами для Бена — потомки волков и маленьких пухленьких троллей.

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    Больше всего досталось вечно грустным собачкам породы бладхаунд. Их обвисшие мордашки и длинные уши напомнили художнику кучу белья.

    Джерело: boredpanda.com

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