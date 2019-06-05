Короткое пышное платье: главный тренд июня



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vogue.ua

Июнь – время открывать ноги и наслаждаться по-настоящему теплыми деньками

Дизайнеры предлагают это делать в мини-платьях, но при этом оставляют место романтичности и даже наивности.

Их фаворитами стали короткие пышные модели, которые днем можно носить с туфлями на плоском ходу или даже с грубыми ботинками, а вечером оно играет совсем по-другому в паре с сексапильными босоножками на высоких шпильках и тонких ремешках.

Успели их оценить и звезды стритстайла. На прошедшей весной Неделе моды в Париже эти девушки открывали именно ноги, а талию при этом максимально скрывали, благодаря чему им удавалось сохранять тот самый баланс непринужденности, расслабленности и женственности.

Восхитительные модели коротких платьев, что продемонстрированы в этом сезоне, – это, в первую очередь, красивые короткие платья с открытой спиной. Такие короткие платья с открытой спиной могут быть, как с полностью открытой спинкой, так и с кружевом, покрывающим спину, что выглядит очень нежно и мило.

Короткие платья бюстье красиво открывают зону декольте и спину, делая акцент на шее и ключицах, позволяя создавать восхитительные вечерние луки.

Отлично подходит фасон коротких платьев для девушек и женщин с пышными формами, скрывая недостатки фигуры, если такие имеются. Для милых девушек прекрасным выбором для любого события могут стать красивые короткие платья с утонченным и изысканным цветочным принтом.

Джерело: vogue.ua