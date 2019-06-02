Невероятные трансформации от белорусского стилиста Евгения Жука



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boredpanda.com

Этот стилист настолько профессионально выполняет свою работу, что его клиенток в конце работы просто не узнать

Женщины скрупулезно ухаживают за своей внешностью, делая себе маникюр, педикюр, различные маски и косметические процедуры. Но порой у каждой женщины настает такой период, когда она по каким-то причинам не успевает ухаживать за собой.

Это может быть и рождение ребенка, и большая семья и банальная нехватка времени и сил на то, чтобы побаловать себя походом к косметологу или парикмахерскую.

Именно поэтому существует такой проект как «Перезагрузка», в рамках которого стилисты, визажисты и парикмахеры преображают женщин до неузнаваемости.

Евгений Жук – талантливый стилист-парикмахер, который волшебным образом преображает девушек. Евгений родился в Бресте, достиг там определенных успехов и поехал покорять Москву.

Он предлагает стрижки и макияж, которые приводят к удивительным преобразованиям, давая женщине дополнительный гламур. Евгений Жук добивается именно того преображения, о котором они и мечтали, направляясь в салон .

Сейчас он востребованный специалист, который открыл свою студию и работает в нескольких телепроектах. На шоу «Перезагрузка» и «На 10 моложе» стилист подбирает участницам идеальные прически, делая их еще привлекательнее.

Предлагаем вам взглянуть на работы этого потрясающего мастера.

Вот фото, которые лишний раз доказывают – Евгений и его команда проделывают огромную работу, которая осчастливила не одну красивую даму.

Джерело: boredpanda.com