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    Невероятные трансформации от белорусского стилиста Евгения Жука

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    Невероятные трансформации от белорусского стилиста Евгения Жука
    boredpanda.com

    Этот стилист настолько профессионально выполняет свою работу, что его клиенток в конце работы просто не узнать

    Женщины скрупулезно ухаживают за своей внешностью, делая себе маникюр, педикюр, различные маски и косметические процедуры. Но порой у каждой женщины настает такой период, когда она по каким-то причинам не успевает ухаживать за собой.

    Это может быть и рождение ребенка, и большая семья и банальная нехватка времени и сил на то, чтобы побаловать себя походом к косметологу или парикмахерскую.

    Именно поэтому существует такой проект как «Перезагрузка», в рамках которого стилисты, визажисты и парикмахеры преображают женщин до неузнаваемости.

    Евгений Жук – талантливый стилист-парикмахер, который волшебным образом преображает девушек. Евгений родился в Бресте, достиг там определенных успехов и поехал покорять Москву.

    Он предлагает стрижки и макияж, которые приводят к удивительным преобразованиям, давая женщине дополнительный гламур. Евгений Жук добивается именно того преображения, о котором они и мечтали, направляясь в салон .

    Сейчас он востребованный специалист, который открыл свою студию и работает в нескольких телепроектах. На шоу «Перезагрузка» и «На 10 моложе» стилист подбирает участницам идеальные прически, делая их еще привлекательнее.

    Предлагаем вам взглянуть на работы этого потрясающего мастера.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Невероятные трансформации от белорусского стилиста Евгения Жука
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Невероятные трансформации от белорусского стилиста Евгения Жука
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Вот фото, которые лишний раз доказывают – Евгений и его команда проделывают огромную работу, которая осчастливила не одну красивую даму.

    Джерело: boredpanda.com

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