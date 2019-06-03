Пользователи Instagram выбрали самую красивую женскую «пятую точку»



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instagram.com/jenselter

Фотомодель и фитнес-тренер Джен Сельтер из США была признана обладательницей самой красивой попы в Instagram

25-летняя девушка регулярно публикует свежие снимки своей фигуры, наглядно демонстрируя, как важны регулярные занятия спортом.

Джен снималась для многих известных журналов, она сотрудничает с мировыми брендами, а на ее страницу в Instagram подписаны 10 млн. человек, в числе которых Бейонсе, Рианна и другие.

Сама Джен говорит, что гордится своей пятой точкой и фигурой в целом.

Джен, чей рост всего 167 см, признает, что некоторые из ее фотографий выглядят излишне вызывающими, но все, что она хочет – вдохновить людей на занятия спортом. «Да, мои фотографии часто сфокусированы на том, что сзади. Но я хочу убедить людей, что любой может достичь такого результата!»

Своими фотографиями девушка хочет мотивировать людей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Кстати, общественные и большие спортивные залы Джен не любит: «Я как будто на большой сцене. Не люблю, когда меня разглядывают в живую».

Когда число подписчиков Джен достигло 300 тыс, ей поступило множество рекламных предложений от крупнейших компаний, занимающихся спортивной одеждой и атрибутикой – Nike, New Balance, Lululemon.

Теперь Джен является представительницей минеральной воды NY 2о и Game Plan Nutrition – компании, занимающейся разработкой пищевых добавок для спортсменов.

Джен говорит, что раньше никогда не чувствовала себя стройной, однако когда после школы она начала ходить в тренажерный зал, ее попа начала «расти».

Конечно, многие комментарии под ее фотографиями не совсем лестные. Кому-то ее попа кажется слишком круглой, а кто-то и вовсе утверждает, что она ненастоящая.





Джерело: 365news.biz