Кому-то надоело слышать, что опоссумов называют безобразными: аккаунт в Твиттере, сменивший это мнение



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boredpanda.com

Когда люди слышат слово опоссум, на ум приходит много слов - падальщики, жуткие, грязные

Что ж, страница Twitter #PossumEveryHour, возможно, изменила все это, поощряя людей делиться фотографиями своих любимых сумчатых с интернетом, и это действительно показывает тварей в новом свете.

Выпускаемые каждый час фотографии демонстрируют животных, не как ночных грабителей мусора, а вместо этого они обнимаются в полотенцах, носят праздничные шляпы, бездельничают в мини-кроватях и сидят на их владельцах - и это может заставить вас подвергнуть сомнению все, что вы когда-либо думали о них.

Некоторые люди любят ссылаться на тот факт, что они грязные и носят бешенство, но это на самом деле крайне редко. Все млекопитающие могут заразиться бешенством, но из-за низкой температуры тела этих животных вирусу очень трудно выжить.

Другая жалоба заключается в том, что они опрокидывают мусор и распространяют его - правда в том, что все наоборот. Опоссумы очень чисты и являются «оппортунистическими мусорщиками», которые убирают за другими. Они не только убирают мусор, но и едят нежелательных посетителей, таких как тараканы, сверчки, жуки, крысы, мыши и змеи. Они даже убирают остатки животных.

Несмотря на то, что у них есть крысоподобные черты, опоссумы - это сумчатые млекопитающие, такие как кенгуру или коала. Они отличаются в Северной Америке, потому что они носят титул единственного североамериканского сумчатого.

Всего существует более 65 видов опоссумов, однако, Didelphis virginiana или Virginia opossum являются единственными родом из Северной Америки.

Средняя продолжительность жизни этого животного только от 1 до 2 лет из-за хищников. Несмотря на то, что у них 50 острых зубов, эти животные не агрессивны.

Всем нам известна знаменитая фраза игры опоссума (игра трупа), реакция этих животных на хищника. Ну, пока не давайте этим маленьким парням Оскара, это непроизвольный ответ, при котором они впадают в коматозное состояние и не могут контролировать, как долго он длится.

Как бы ни были симпатичны эти опоссумные картинки - аккаунт прикрепил важный пост о том, что эти существа не должны быть домашними животными.





Джерело: boredpanda.com