Виртуальная модель появилась в реальной рекламной кампании



Популяция виртуальных людей постепенно увеличивается. В качестве примера можно привести Imma, диджитал-модель из Instagram, у которой более 50 тыс. подписчиков

Она выкладывает модные селфи-луки и фотографии в уличном стиле. Imma недавно опробовала себя в новом амплуа, она появилась в рекламе косметики с двумя настоящими моделями.

Imma — это дело рук ModelingCafe, CGI-компании, которая работала над графикой Final Fantasy XV, Godzilla и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Конечным результатом их работы стала реалистичная 3D-модель с поразительными деталями, такими как темные корни ее окрашенных в розовый цвет волос. Стоит также отметить кропотливую работу ModelingCafe с освещением для снимков Imma, которые она выкладывает в Instagram.

В рекламной кампании, посвященной мейк-апу, Imma позирует на снимках с двумя настоящими моделями Майбен и Арией. Создатели проекта поставили перед собой задачу посмотреть, какой отклик получит материал с привлечением виртуальной модели.

Японский журнал i-D, на страницах которого появился материал с Imma, также опубликовал интервью с моделями проекта и виртуальная девушка не стала исключением. На самом деле, понятно, что за ее ответами скрывается работа редакторов.

Вероятно, что мы в ближайшее время увидим день, когда ИИ с помощью машинного обучения сможет генерировать похожие ответы.

