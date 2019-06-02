Француженка запечатлела трогательную дружбу между собакой и уткой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

«Для меня очень важно показать эту особую связь между Вендеттой и Лемони»

Девушка по имени Наташа живет на ферме на юге Франции. Ей 18 лет и она любит фотографировать. В своем Instagram она поведала о трогательной дружбе между ее собакой и уткой:

«Я люблю совмещать в одном две мои главные страсти - животных и фотографию. Моя новая серия фотографий - о дружбе между моей собакой и моей уткой. Вендетта - старая немецкая овчарка. А Лемони - это индейская утка. Вендетта очень милая и дружелюбная собака, она хорошо относится ко всем животным, поэтому, когда Лемони появилась в нашем доме еще утенком в июне 2018 года, у меня не было никаких опасений держать их вместе», - рассказала Наташа.

К изумлению девушки, утка совершенно не испугалась и начала повсюду следовать за Вендеттой. Овчарка обожает воду, поэтому, естественно, француженка стала брать утку в их походы к озеру. Потом совместные прогулки переместились даже в лес и в город. Иногда с ними гуляют голуби — Пилигрим и Гризелла.

«Для меня очень важно показать эту особую связь между Вендеттой и Лемони, потому что я действительно надеюсь, что это поможет людям увидеть уток по-другому. Не только как «фуа-гра» или что-то в этом роде, но и как чутких животных, которыми они являются», - объясняет Наташа.

Джерело: boredpanda.com