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    Француженка запечатлела трогательную дружбу между собакой и уткой

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    Француженка запечатлела трогательную дружбу между собакой и уткой
    boredpanda.com

    «Для меня очень важно показать эту особую связь между Вендеттой и Лемони»

    Девушка по имени Наташа живет на ферме на юге Франции. Ей 18 лет и она любит фотографировать. В своем Instagram она поведала о трогательной дружбе между ее собакой и уткой:

    «Я люблю совмещать в одном две мои главные страсти - животных и фотографию. Моя новая серия фотографий - о дружбе между моей собакой и моей уткой. Вендетта - старая немецкая овчарка. А Лемони - это индейская утка. Вендетта очень милая и дружелюбная собака, она хорошо относится ко всем животным, поэтому, когда Лемони появилась в нашем доме еще утенком в июне 2018 года, у меня не было никаких опасений держать их вместе», - рассказала Наташа.

    К изумлению девушки, утка совершенно не испугалась и начала повсюду следовать за Вендеттой. Овчарка обожает воду, поэтому, естественно, француженка стала брать утку в их походы к озеру. Потом совместные прогулки переместились даже в лес и в город. Иногда с ними гуляют голуби — Пилигрим и Гризелла.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Для меня очень важно показать эту особую связь между Вендеттой и Лемони, потому что я действительно надеюсь, что это поможет людям увидеть уток по-другому. Не только как «фуа-гра» или что-то в этом роде, но и как чутких животных, которыми они являются», - объясняет Наташа.

    Джерело: boredpanda.com

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