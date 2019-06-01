Японский художник создает невероятных животных из воздушных шаров



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boredpanda.com

Мастер воздушных шаров Масаеши Мацумото удивляет своими невероятно запутанными творениями животных из воздушных шаров

Используя только воздушные шары, художник воздерживается от использования каких-либо дополнительных материалов, таких как маркеры или клеи, – только «ловкость рук» и ничего больше. Удивительные резиновые существа превращаются в замысловатые животные формы от обезьян и попугаев до насекомых и раков-отшельников.

Мацумото формирует воздушное сырье, чтобы имитировать уникальные конечности, шипы и усики из широкого арсенала животных. Изящные силуэты птиц и насекомых с их текстурными экзоскелетами часто появляются в творчестве художника, но он также занимается скульптурной флорой, включая кувшинки и кактусы, а также «лепит» из воздушных шаров другие существа от млекопитающих до личинок.

Японский воздушный шарик творит чудеса – некоторые из самых сложных скульптур из от колючих игуан до пылающих морских существ поданы Мацумото, как настоящие. Похоже, автор не фантазирует над конфигурациями в стиле фауны и флоры, а копирует жизненные формы, чтобы правдиво истолковывать их, используя только воздушные шары.

Но это не настоящие животные, это на самом деле воздушные скульптуры животных и насекомых, и они настолько реалистичны, что сводят нас с ума. Если вы наткнетесь на проекты, которые включают ящерицу, буйвола и осьминога, вы можете подумать, что они живые. Например, его поразительно реалистичные обезьяна и попугай потрясающе умны.

Масаеши Мацумото, японский художник, не занимается традиционными формами «собака-кролик-цветок», его работы включают в себя множество животных, растений и фигур с полными воздушными шарами и большим количеством затяжек без клея дополнительных средств крепления.

Джерело: boredpanda.com