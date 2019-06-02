Вечный знак любви: парные тату, за которыми скрываются истории любви и верности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Свою любовь можно проявлять по-разному, и один из вариантов – сделать парные тату, которые будут говорить о ваших чувствах вместо слов

Как только влюбленные пары не выражают своих чувств: посвящают друг другу стихи, заботятся, дарят подарки и как можно больше внимания. Казалось бы, самым самим главным доказательством любви это решение пожениться, но в современном мире к этому относятся уже не так серьезно.

А вот согласиться набить себе татуировку в знак любви, да еще со своей половинкой, решаться не многие влюбленные. Возможно это кому-то не по статусу или по религиозным причинам, делать тату рискуют немногие влюбленные пары, хотя это действительно романтично и как то еще более привязывает пару друг к другу.

На самом деле идей для парного тату очень много. В первую очередь влюбленным надо определиться с ее внешним видом. Банально набить тату с именем второй половинки сейчас не в моде. Если уж решиться сделать татуировку для пары, то лучше хорошенько все обдумать и выбрать более оригинальный вариант.

Возможно, у влюбленных есть какой-то свой знак или совместные воспоминания о том или ином предмете или вещи. В любом случае парное тату для влюбленных должно иметь свой зашифрованный смысл.

Они могут быть абсолютно одинаковыми, немного различаться или быть дополнением и продолжением друг друга. Как ни крути, но тату для двоих смотрятся невероятно нежно, красиво и просто мило, говоря о любви, преданности и заботе.

Татуировки для двоих могут состоять из важных фраз, символов или рисунков, которые что-то значат для влюбленных. Кто-то изображает волны и скалы, солнце и луну, мальчика и девочку, а кто-то пишет на теле признания в любви или рисует геометрические фигуры. Проявляйте фантазию, мечтайте и экспериментируйте, чтобы ваши тату получились особенными и значимыми именно для вас.

Не знаете, где разместить тату для пары? Как правило, самым распространенным вариантом являются совместные тату на руке. Это может быть запястье, предплечье, верхняя часть руки, а может и само плечо – выбор за вами! Также влюбленные предпочитают размещать тату на двоих на ногах, грудной клетке, боках и даже пальцах.

Тату для пар могут быть цветными или выполнены в одном черном цвете. Чаще для выполнения рисунков девушки и парни выбирают яркие краски, а вот для надписей, знаков и небольших символов – классический черный цвет.

Джерело: boredpanda.com