Шелковые платья в большом городе: стильные образы



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vogue.ua

Не нужно искать специального повода, чтобы достать из шкафа шелковое платье

Доказывают это девушки на улицах модных столиц, которые миксуют их с кроссовками и белыми футболками, спортивными высокими носками и объемными джинсовками. Сегодня, когда многослойность определяет модную повестку дня, шелковое платье становится лишь одним из элементов образа, а не главной его скрипкой.

Легкость и воздушность, дороговизна материала и всем заметный шик и блеск, все это в нем — шелковое платье или неизменный хит женских гардеробов. Европейские вечерние платья, японские кимоно, индийские сари, что общего? Наиболее частым вариантом материала для них становится именно шелк.

Изысканность материала заслуженно является своего рода «королевой среди тканей». Издавна царские особы отдавали свое предпочтение именно шелковым изделиям, а более низким слоям он был вовсе недоступен даже в малых количествах.

В современности чистый шелк по-прежнему обладает высокой ценой, но стал более доступен широкому кругу покупателей, а также приспособился к заменителям и смешениям с иными тканями.

При выборе модели учитывайте переливы ткани на ярком солнце, ведь это может прибавить вам ненужные лишние сантиметры.

Белое шелковое платье и черная кожаная куртка – классика на века. Но это не значит, что контрастным цветам здесь не место. Любые расцветки и фактурность, любая длина, как платья, так и куртки – допустимо абсолютно все.

Тем, кто не любит кожу, либо не может себе позволить такую покупку, дизайнеры предлагают сочетание со всеми типами джинсовых курток и более тонких джинсовых рубашек для летнего периода.

Джерело: vogue.ua