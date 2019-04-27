Кошки путешествуют по Японии вместе со своим владельцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Мы все знаем, что кошки любят рыбу и что они много спят. Но знаете ли вы, что они также любят путешествовать?

Познакомьтесь со спасенными котами Дайкичи и Фуку-чан, которые вместе со своим владельцем путешествовали по Японии в течение последних восьми лет.

Слышали ли вы о том, что кошки любят путешествовать? То, что они любят вкусно поесть и хорошо поспать мы знаем, но вот чтобы они с большой охотой отправлялись в какие-то путешествия слышим впервые.

Однако два спасенных котейки Дайкичи и Фуку-чан обожают дальние прогулки. Они вместе со своим любящим хозяином посетили уже 47 префектур и более 1000 других мест в Японии.

Все их приключения задокументированы в фотографиях, которые помогли им собрать более 6800 подписчиков в Instagram.

Все началось в 2011 году, когда из-за своей работы владелец котеек Нагасава часто отсутствовал, и Фуку-чан очень по нему скучал.

Зная, какими кошки бывают мстительными и капризными, неудивительно, что они начали мстить хозяину и агрессивно себя вести.

Поэтому мужчина решил взять Фуку-чан и Дайкичи в путешествие по Японии.

Чтобы сделать транспортировку более легкой и комфортной, Нагасава приспособил коляску для нужд своих кошек.

Другим частым «компаньоном» является рюкзак, в котором обе кошки наслаждаются прогулками по красивым местам.

Джерело: boredpanda.com