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    Кошки путешествуют по Японии вместе со своим владельцем

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    Кошки путешествуют по Японии вместе со своим владельцем
    boredpanda.com

    Мы все знаем, что кошки любят рыбу и что они много спят. Но знаете ли вы, что они также любят путешествовать?

    Познакомьтесь со спасенными котами Дайкичи и Фуку-чан, которые вместе со своим владельцем путешествовали по Японии в течение последних восьми лет. 

    Слышали ли вы о том, что кошки любят путешествовать? То, что они любят вкусно поесть и хорошо поспать мы знаем, но вот чтобы они с большой охотой отправлялись в какие-то путешествия слышим впервые.

    Однако два спасенных котейки Дайкичи и Фуку-чан обожают дальние прогулки. Они вместе со своим любящим хозяином посетили уже 47 префектур и более 1000 других мест в Японии.

    Все их приключения задокументированы в фотографиях, которые помогли им собрать более 6800 подписчиков в Instagram.

    Все началось в 2011 году, когда из-за своей работы владелец котеек Нагасава часто отсутствовал, и Фуку-чан очень по нему скучал.

    Зная, какими кошки бывают мстительными и капризными, неудивительно, что они начали мстить хозяину и агрессивно себя вести.

    Поэтому мужчина решил взять Фуку-чан и Дайкичи в путешествие по Японии.

    Чтобы сделать транспортировку более легкой и комфортной, Нагасава приспособил коляску для нужд своих кошек.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Другим частым «компаньоном» является рюкзак, в котором обе кошки наслаждаются прогулками по красивым местам.

    Джерело: boredpanda.com

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