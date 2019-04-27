Кошки путешествуют по Японии вместе со своим владельцем
-
Розсилка
Мы все знаем, что кошки любят рыбу и что они много спят. Но знаете ли вы, что они также любят путешествовать?
Познакомьтесь со спасенными котами Дайкичи и Фуку-чан, которые вместе со своим владельцем путешествовали по Японии в течение последних восьми лет.
Слышали ли вы о том, что кошки любят путешествовать? То, что они любят вкусно поесть и хорошо поспать мы знаем, но вот чтобы они с большой охотой отправлялись в какие-то путешествия слышим впервые.
Однако два спасенных котейки Дайкичи и Фуку-чан обожают дальние прогулки. Они вместе со своим любящим хозяином посетили уже 47 префектур и более 1000 других мест в Японии.
Все их приключения задокументированы в фотографиях, которые помогли им собрать более 6800 подписчиков в Instagram.
Все началось в 2011 году, когда из-за своей работы владелец котеек Нагасава часто отсутствовал, и Фуку-чан очень по нему скучал.
Зная, какими кошки бывают мстительными и капризными, неудивительно, что они начали мстить хозяину и агрессивно себя вести.
Поэтому мужчина решил взять Фуку-чан и Дайкичи в путешествие по Японии.
Чтобы сделать транспортировку более легкой и комфортной, Нагасава приспособил коляску для нужд своих кошек.
Другим частым «компаньоном» является рюкзак, в котором обе кошки наслаждаются прогулками по красивым местам.
Джерело: boredpanda.com