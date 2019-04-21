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    Фото

    Сеть взорвали фотографии младенцев с не детскими пустышками

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    Сеть взорвали фотографии младенцев с не детскими пустышками
    novosti-n.org

    Соска-пустышка является одним из самых необходимых предметов для ребенка

    В социальной сети Instagram набирают популярность фотографии с хэштегом #funnypacifier (#ЗабавныеПустышки), которыми делятся молодые родители со всего мира. 

    Поскольку соски-пустышки в виде забавных форм можно купить на «Амазоне» всего за несколько долларов, многие мамы и папы нашли это весьма бюджетным и легким способом поднять себе настроение. 

    Ведь малыши с такими пустышками выглядят невероятно смешно и забавно, а что еще нужно уставшим и замученным заботами родителям, как не лишний повод для улыбки, который дарит их собственный ребенок?

    Как правило, еще до появления младенца на свет его родители задаются вопросом, какую соску лучше выбрать для новорожденного, и какому производителю лучше всего отдать предпочтение. 

    Размер щитка на соске должен быть не больше 5 см и обязательно с выемкой для носика, — чтобы дитё свободно дышало. Отверстия на щитке — для свободного потока воздуха. Иначе будет скапливаться слюна и раздражать кожу вокруг ротика и на подбородке.

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    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org
    novosti-n.org

    Воздушный клапан, встроенный в загубник, делает пустышку мягкой и упругой. Соска «расходится» во время сосания, ослабляет разрежение и снижает давление на небо. Ребенку нравится сосать такую пустышку, потому что она не заполняет собою крохотный ротик.

    Джерело: novosti-n.org

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