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    Фото

    Джиджи Хадид в образе ковбоя снялась для глянца

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    Джиджи Хадид - Джиджи Хадид в образе ковбоя снялась для глянца
    Джиджи Хадид
    instagram.com/vogueczechoslovakia

    23-летняя модель украсила новую обложку Vogue Czechoslovakia. Эту фотосессию ей провела Хелена Кристенсен

    Джиджи Хадид стала главной героиней последнего номера Vogue Czechoslovakia. На снимках модель позировала в нескольких весенний образах.

    На одном из снимков Джиджи держит букет огромный букет полевых цветов в оранжевой парке оверсайз. На другом — знаменитость смотрит в камеру в ковбойском стиле — она примерила песочный тренч, коричневую рубашку и брюки, дополнив модное сочетание шляпой. Эту съемку на одном из ранчо в Калифорнии провела Хелена Кристенсен.

    «Ранчо очень ценно для меня в таком ключе. Спасибо, Хелена, за эту съемку. Она для меня многое значит. Это огромная честь называть тебя своим другом, а работать с тобой — настоящая мечта. Я уже не могу дождаться, когда обложка выйдет», — написала Джиджи.

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    Джиджи Хадид в образе ковбоя снялась для глянца
    Джиджи Хадид в образе ковбоя снялась для глянца

    Хелена, в свою очередь, ответила на пост модели и поблагодарила ее за сотрудничество: «Спасибо, что позволила сотворить с тобой настоящую магию. Я даже не могу выразить, насколько ты прекрасна и наполнена. Так много любви исходит от тебя».

    Джерело: graziamagazine.ru

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