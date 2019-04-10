Джиджи Хадид в образе ковбоя снялась для глянца



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Джиджи Хадид instagram.com/vogueczechoslovakia

23-летняя модель украсила новую обложку Vogue Czechoslovakia. Эту фотосессию ей провела Хелена Кристенсен

Джиджи Хадид стала главной героиней последнего номера Vogue Czechoslovakia. На снимках модель позировала в нескольких весенний образах.

На одном из снимков Джиджи держит букет огромный букет полевых цветов в оранжевой парке оверсайз. На другом — знаменитость смотрит в камеру в ковбойском стиле — она примерила песочный тренч, коричневую рубашку и брюки, дополнив модное сочетание шляпой. Эту съемку на одном из ранчо в Калифорнии провела Хелена Кристенсен.

«Ранчо очень ценно для меня в таком ключе. Спасибо, Хелена, за эту съемку. Она для меня многое значит. Это огромная честь называть тебя своим другом, а работать с тобой — настоящая мечта. Я уже не могу дождаться, когда обложка выйдет», — написала Джиджи.

Хелена, в свою очередь, ответила на пост модели и поблагодарила ее за сотрудничество: «Спасибо, что позволила сотворить с тобой настоящую магию. Я даже не могу выразить, насколько ты прекрасна и наполнена. Так много любви исходит от тебя».

Джерело: graziamagazine.ru