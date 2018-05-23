Любовь и романтика повсюду: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Best of the Best Engagement Photo 2018
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Розсилка
Что может быть прекраснее влюбленных пар? Правильно - их красивые портреты
Фотографы со всего мира прислали более 6000 фотографий на 8-й ежегодный конкурс Best of the Besting Photo Contest.
На каждом снимке – влюблённые пары, которые отправились в романтическое путешествие, чтобы остаться наедине друг с другом.
Глядя на эти фотографии понимаешь, что миром точно правит любовь! Как же сложно было жюри выбирать из такого количества снимков, которые излучают такой океан нежности.
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Джерело: Культурология