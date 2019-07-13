Крошечные пушистики: сеть умилили снимки мышат-малюток



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boredpanda.com

Эти очаровательные мыши-малютки настолько малы, что могут взбираться по лепесткам цветка, как по лестнице

И хотя средняя продолжительность жизни мышей-малюток всего около 6 месяцев, стоит признать, что их дни полны приключений. Будучи самыми маленькими грызунами в Европе, они являются единственным млекопитающим в Британии, у которых имеется цепкий хвост, дающий им возможность без особых сложностей хвататься за стебли практически любых растений и забираться на их верхушки.

При этом, вполне возможно, ни один фотограф не сделал столько качественных снимков этих маленьких акробатов, сколько Дин Мейсон из Дорсета, Великобритания.

«Я являюсь преданным фотографом дикой природы в течение последних 20 лет, — рассказал он. — Дикая природа очаровывает меня по многим причинам: это всегда сложно, а я стремлюсь к испытаниям. Мне нравятся умиротворенность и спокойствие природы, ведь я всегда страдал от чрезмерной тревожности, поэтому уже провел тысячи часов в одиночестве с природой и своим операторским оборудованием, я всегда считал, что она оказывает терапевтический и успокаивающий эффекты.»

Мужчина также занимается разведением мышей-малюток, не только фотографируя их сам, но и предоставляя существ в качестве моделей другим фотографам. Также он говорит, что его мыши могут делать все, что им заблагорассудится, при этом их никогда никто не обижает. «

Мыши-малютки являются природными альпинистами, поэтому мы даем им различные растения, стебли, цветы, чтобы они могли на них взбираться, что открывает более широкие возможности для фотосъемки.»

Джерело: boredpanda.com